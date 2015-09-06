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  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
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Nutraukta gamyba

4000 seriesPlonas „Full HD“ LED televizorius

22PFH4000/88

4.1

| (32) Atsiliepimai

Plonas „Full HD“ LED televizorius

„Philips“ 4000 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – viskas vienoje kompaktiškoje konstrukcijoje. Mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai. Šis televizorius puikiai tiks bet kuriame kambaryje.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 56 cm (22 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/C

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

32

Atsiliepimai

1

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Argumentai už

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Argumentai prieš

Nu am

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Naudojimo data 2017-12-06

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Naudojimo data 2017-12-06

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.