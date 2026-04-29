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4000 series Plonas „Full HD“ LED televizorius

Nutraukta gamyba

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4000 seriesPlonas „Full HD“ LED televizorius

22PFH4000/88

4000 series Plonas „Full HD“ LED televizorius

Nutraukta gamyba

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Philips Smart TV App

„Philips Smart TV“ programėlė paverčia jūsų išmanųjį telefoną ar planšetę išmaniuoju nuotolinio valdymo pultu, leidžiančiu lengvai perjungti kanalus, reguliuoti garsą, naršyti programėles ir tiksliai sureguliuoti „Ambilight“ nustatymus.

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Philips Smart TV App

Programinė įranga

Programinės-aparatinės įrangos istorija

  • versija: 000.000.002.550
  • PDF fail., 500.4 kB
  • 19 June 2018

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 1 MB
  • 21 July 2026

Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis

  • PDF fail., 646.2 kB
  • 20 July 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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Gwarancja

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