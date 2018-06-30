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Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
Ten, kur yra „Philips“ 4200 TV, jausitės kaip namie. Idealus kompaktiško dydžio, puikiai tinka iškylaujant ar pramogaujant. „Full HD“ ekranas ir plonas dizainas – jis puikiai tinka mažoms patalpoms, o energiją galima tiekti iš 12 voltų įvesties.
55 cm (22 in)
„Full HD“ LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
4.0
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.