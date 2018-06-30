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Nutraukta gamyba

4200 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

22PFS4232/12

4

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Ten, kur yra „Philips“ 4200 TV, jausitės kaip namie. Idealus kompaktiško dydžio, puikiai tinka iškylaujant ar pramogaujant. „Full HD“ ekranas ir plonas dizainas – jis puikiai tinka mažoms patalpoms, o energiją galima tiekti iš 12 voltų įvesties.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 55 cm (22 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

„Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ar žiūrėtumėte mėgstamą laidą, žinias, ar filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2

30/06/2018

Eesti

Eesti

Kõrge kvaliteet

Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.