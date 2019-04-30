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LCD monitorius

245E1S/00

LCD monitorius

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 245E1
  • ZIP fail., 11.1 kB
  • 30 April 2019

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 245E1
  • ZIP fail., 11.1 kB
  • 30 April 2019

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 86.9 kB
  • 31 May 2023

Greitos pradžios vadovas

  • PDF fail., 552.5 kB
  • 21 April 2026

Garantija ir techninė priežiūra

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Garantija

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