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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
Mėgaukitės dailiu ir minimalistiniu šio balto „Philips 5600“ televizoriaus dizainu. Jis plonas ir lenktas, todėl puikiai tiks jūsų interjerui. Šis televizorius išsiskiria „Full HD“ vaizdo kokybe ir yra puikus pasirinkimas ieškantiems paprastumo.
60 cm (24 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
4.6
iš 5
24
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Sloun
27/06/2019
Україна
Одни положительные эмоции от этой модели тв.
Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kolya2663
20/06/2019
Україна
Интересный дизайн. Отличное изображение.
Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
inessa
03/04/2019
Україна
подходит для маленькой комнаты
мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.