30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
„B Line“
27 in (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimo funkcija. Naudodami išmanų ir lankstų energijos tiekimo valdymą, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą* nešiojamąjį kompiuterį. Naudodami jo ploną, dvipusę USB-C jungtį lengvai prijungsite vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Galite žiūrėti didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus ir supergreičiu persiųsti duomenis, tuo pat metu tiekdami maitinimą knyginiam kompiuteriui ar jį įkraudami.
Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.
„Philips“ ekranas atitinka „TUV Rheinland“ akis tausojančios funkcijos standartą, kad apsaugotų akis nuo įtampos ilgai naudojantis kompiuteriu. Su TUV akis tausojančios funkcijos sertifikatu „Philips“ ekranai veikia nemirgėdami, turi mėlynos spalvos slopinimo režimą, nėra trikdančių atspindžių, platus žiūrėjimo kampas ir mažiau suprastėja vaizdo kokybė žiūrint skirtingais kampais, taip pat jie pasižymi ergonominiu stovo dizainu, kad žiūrėjimas būtų tobulas. Saugokite akių sveikatą ir padidinkite darbo produktyvumą.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
16
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Pavvik
31/10/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B1 Głośnik kina domowego Nano
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie B1 Głośnik kina domowego Nano
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Argumentai už
Функціонал та якість
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Maksimali geba veikia tiek su USB-C, tiek su DP ar HDMI įvestimi.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.
EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.