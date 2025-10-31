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  • Monitor LCD monitorius su USB-C prijungimu
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  • Monitor LCD monitorius su USB-C prijungimu
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MonitorLCD monitorius su USB-C prijungimu

276B1/00

4.4
| (16) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

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Šis „Philips“ monitorius pasižymi 90 W galia ir paprastu nešiojamojo kompiuterio prijungimo sprendimu. Tuo pačiu metu matykite QHD vaizdą, įkraukite nešiojamąjį kompiuterį ir naudokite eternetą naudodami vieną USB-C laidą. Akių komforto funkcija su TUV sertifikatu skirta akių nuovargiui mažinti.
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su USB-C prijungimu

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  • „B Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Su USB-C galite įkrauti nešiojamąjį kompiuterį prijungę jį tiesiai prie monitoriaus

Su USB-C galite įkrauti nešiojamąjį kompiuterį prijungę jį tiesiai prie monitoriaus

Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo prijungimo stotelę su energijos tiekimo funkcija. Naudodami išmanų ir lankstų energijos tiekimo valdymą, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą* nešiojamąjį kompiuterį. Naudodami jo ploną, dvipusę USB-C jungtį lengvai prijungsite vienu laidu. Viską supaprastinkite prijungdami visus išorinius prietaisus, pvz., klaviatūrą, pelę ir RJ-45 eterneto laidą, prie monitoriaus prijungimo stotelės. Galite žiūrėti didelės skiriamosios gebos vaizdo įrašus ir supergreičiu persiųsti duomenis, tuo pat metu tiekdami maitinimą knyginiam kompiuteriui ar jį įkraudami.

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Itin aiškūs vaizdai su „Quad HD“ 2560 x 1440 pikselių

Šie „Philips“ ekranai rodo „Crystalclear“, „Quad HD“ 2560 x 1440 arba 2560 x 1080 pikselių vaizdus. Naudojant aukštos kokybės ekranus su dideliu pikselių tankiu ir tokiais plačiajuosčiais šaltiniais, kaip USB-C, „DisplayPort“, HDMI, vaizdai ir grafika atgis. Tiek naudojant profesionalius, itin išsamios informacijos reikalaujančius CAD-CAM sprendimus bei 3D grafikos programas, tiek finansines sistemas, kurioms reikalingos didelės skaičiuoklės, „Philips“ ekranai rodys „Crystalclear“ vaizdus.

TUV akis tausojanti funkcija sertifikuota kaip mažinanti akių nuovargį

TUV akis tausojanti funkcija sertifikuota kaip mažinanti akių nuovargį

„Philips“ ekranas atitinka „TUV Rheinland“ akis tausojančios funkcijos standartą, kad apsaugotų akis nuo įtampos ilgai naudojantis kompiuteriu. Su TUV akis tausojančios funkcijos sertifikatu „Philips“ ekranai veikia nemirgėdami, turi mėlynos spalvos slopinimo režimą, nėra trikdančių atspindžių, platus žiūrėjimo kampas ir mažiau suprastėja vaizdo kokybė žiūrint skirtingais kampais, taip pat jie pasižymi ergonominiu stovo dizainu, kad žiūrėjimas būtų tobulas. Saugokite akių sveikatą ir padidinkite darbo produktyvumą.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-7185186

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

16

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

31/10/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B1 Głośnik kina domowego Nano

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie B1 Głośnik kina domowego Nano

14/03/2024

Україна

Україна

дуже, дууже гарний офісний монітор

Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.

Argumentai už

Функціонал та якість

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

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Atsakomybės apribojimai

  1. Maksimali geba veikia tiek su USB-C, tiek su DP ar HDMI įvestimi.

  2. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą

  6. Ekrano bendrinimas, vaizdo įrašų ir garso srautinis perdavimas internetu gali turėti įtakos jūsų tinklo ryšiui. Jūsų turima aparatinė įranga, tinklo dažnių juostos plotis ir jo techniniai parametrai nustato bendrą garso ir vaizdo kokybę.

  7. Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.

  8. Jei atrodo, kad eterneto ryšys lėtas, įeikite į OSD meniu ir pasirinkite USB 3.0 arba naujesnę versiją, palaikančią LAN greitį iki 1 Gb.

  9. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  10. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.