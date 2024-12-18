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Monitor LCD monitorius su USB-C prijungimu

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MonitorLCD monitorius su USB-C prijungimu

276B1/00

Monitor LCD monitorius su USB-C prijungimu

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Programinė įranga

Vadove pateikiami nurodymai

  • PDF fail., 1.7 MB
  • 18 December 2024

Išmaniojo valdymo programinė įranga

  • versija: V7.0.0
  • ZIP fail., 136.6 MB
  • 5 February 2026

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 291.7 kB
  • 8 June 2023

Greitos pradžios vadovas - English (US)

  • PDF fail., 1.5 MB
  • 1 June 2023

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Garantija

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