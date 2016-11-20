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Visos serijos

  • Energy Label Europe A
    Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Energy Label Europe A
    Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos
  • Ryškios, tikroviškos spalvos

Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

276E7QDSW/00

4.8
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Ryškios, tikroviškos spalvos
Šis puikus plačiakampis ekranas su „Ultra Wide-Color“ perteikia tikroviškas spalvas. Jo elegantiška konstrukcija bei lengva ir nauja išvaizda papuoš kiekvienus namus arba biurą.
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ir elegantiškas dizainas

Ryškios, tikroviškos spalvos

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu – net 90 laipsnių pasukimo režimu! Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms bei filmams žiūrėti ar naršyti po žiniatinklį, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

20/11/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%

Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

14/11/2019

Україна

Україна

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка

Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color

04/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý monitor

Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį

  2. Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.

  3. ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai

  4. Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.

  6. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %