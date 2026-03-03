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27E1N1300A/01
1000 serija
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Šis „Philips“ ekranas atnaujina vaizdą iki 100 kartų per sekundę, todėl šis monitorius yra daug greitesnis nei standartinis ekranas. 100 Hz atnaujinimo dažnis padeda žaidėjams pamatyti ekrane svarbiausius vaizdus, kuriuose itin sklandžiai matomas priešo judėjimas ir lengviau nusitaikyti.
MPRT (judesio vaizdo reakcijos laikas) yra intuityvesnis būdas apibūdinti reakcijos laiką, kuri tiesiogiai nurodo trukmę nuo momento, kai matomas neryškus triukšmas, iki švarių ir aiškių vaizdų. „Philips“ žaidimų monitorius, pasižymintis 1 ms MPRT, efektyviai panaikina dėmes ir judesių suliejimą bei rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Geriausias pasirinkimas jaudinantiems ir trukčiojimui jautriems žaidimams žaisti.
Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo jungtį su energijos tiekimu. Naudodamiesi išmaniu ir lanksčiu energijos valdymu, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą prietaisą. Jo plona, dvipusė USB-C jungtis skirta paprastai prijungti vienu laidu. Galite žiūrėti aukštos rezoliucijos vaizdo įrašą ir persiųsti duomenis supergreičiu, tuo pačiu metu tiekdami maitinimą ir įkraudami suderinamą prietaisą.
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali skiriamoji geba veikia tik su HDMI įvestimi.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.