GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Monitor „Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)
    Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Monitor „Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)
    Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
  • Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį

Monitor„Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)

27E1N1300A/01

Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį
Šis monitorius skirtas palaikyti ryšį. Su tokiomis funkcijomis kaip USB-C 3.2 su maitinimo tiekimu naudotojai gali įkrauti susietą prietaisą ir sklandžiai dirbti naudodamiesi vienu laidu. Be to, vienas laidas – švari darbo vieta.
Peržiūrėti visas naudas

Pagerinkite produktyvumą naudodami USB-C jungtį

  • 1000 serija

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

100 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam vaizdui

100 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandžiam vaizdui

Šis „Philips“ ekranas atnaujina vaizdą iki 100 kartų per sekundę, todėl šis monitorius yra daug greitesnis nei standartinis ekranas. 100 Hz atnaujinimo dažnis padeda žaidėjams pamatyti ekrane svarbiausius vaizdus, kuriuose itin sklandžiai matomas priešo judėjimas ir lengviau nusitaikyti.

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

MPRT (judesio vaizdo reakcijos laikas) yra intuityvesnis būdas apibūdinti reakcijos laiką, kuri tiesiogiai nurodo trukmę nuo momento, kai matomas neryškus triukšmas, iki švarių ir aiškių vaizdų. „Philips“ žaidimų monitorius, pasižymintis 1 ms MPRT, efektyviai panaikina dėmes ir judesių suliejimą bei rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Geriausias pasirinkimas jaudinantiems ir trukčiojimui jautriems žaidimams žaisti.

Prijunkite nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C laidu

Prijunkite nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C laidu

Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo jungtį su energijos tiekimu. Naudodamiesi išmaniu ir lanksčiu energijos valdymu, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą prietaisą. Jo plona, dvipusė USB-C jungtis skirta paprastai prijungti vienu laidu. Galite žiūrėti aukštos rezoliucijos vaizdo įrašą ir persiųsti duomenis supergreičiu, tuo pačiu metu tiekdami maitinimą ir įkraudami suderinamą prietaisą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali skiriamoji geba veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite nešiojamojo kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.

  8. Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, nešiojamasis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą

  9. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  10. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.