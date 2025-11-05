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Monitor „Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)

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Monitor„Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)

27E1N1300A/01

Monitor „Full HD“ skystųjų kristalų ekranas (LCD)

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Programinė įranga

„Windows 11“ tvarkyklės

  • versija: V1.0
  • ZIP fail., 154.8 kB
  • 5 November 2025

Vadovai ir dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 10.9 MB
  • 24 March 2026

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 69.1 kB
  • 24 November 2024

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