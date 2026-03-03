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27M1N5500ZA/00
„Evnia 5000“
27 in (68,5 cm)
2560 x 1440 (QHD)
„Nano IPS“ ekranas, skirtas kritiniams vaizdo, žaidimų ir našumo poreikiams, užtikrina spalvų tikslumą žiūrint plačiu kampu be spalvų pakitimo. Sodresni raudoni ir mėlyni atspalviai, prabangesni žali atspalviai. „Ultra Wide-Color“ ir „IPS Nano Color“ technologijoje naudojamos KSF fosforu praturtintos nanodalelės, kad sugertų ekrano skleidžiamą perteklinę šviesą ir matytumėte nuostabias spalvas. Tikroviškos spalvos. Mūsų ekranai apima iki 98 % DCI-P3 spalvų gamos standarto, kad spalvos būtų aiškios, kaip tai apibrėžta kino filmų ir televizijos inžinierių draugijos kino vaizdo kokybės apibrėžtyje.
Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.
Žaidžiant intensyvius, didelio atnaujinimo dažnio žaidimus, nesant optimalaus grafikos sinchronizavimo ekrane gali atsirasti vaizdo artefaktų. Šis „Philips“ ekranas sertifikuotas kaip atitinkantis NVIDIA® G-SYNC®, todėl matoma mažiau vaizdo artefaktų, monitoriaus atnaujinimo dažnis sinchronizuojamas su grafinės plokštės išvestimi, kad žaidimas būtų sklandesnis. Vaizdai rodomi akimirksniu, objektai matomi ryškiau, žaidimas – sklandus, todėl mėgaujatės stulbinančiu vaizdu bei aiškiu konkurenciniu pranašumu.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su DP įvestimi.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
Ekrano spalvos: 10 bitų galima pasiekti tik naudojant QHD ir 120 Hz
DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
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NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“
Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/
Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.