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  • Evnia Gaming Monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius
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  • Evnia Gaming Monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius
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Evnia Gaming Monitor„Quad HD“ žaidimų monitorius

27M1N5500ZA/00

1 apdovanojimas

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Šis „Philips“ žaidimų monitorius rodo labai aiškų ir sklandų žaidimo vaizdą. „FreeSync“ funkcija, greitas 170 Hz atnaujinimo dažnis bei HDR padeda sukurti tobulą ir tikrovišką patirtį. Ekranas su plonu rėmu ir „Ultra Wide-Color“ padeda lengviau įsijausti.
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  • „Evnia 5000“

  • 27 in (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

„IPS Nano color“ technologija praplečia gamą ryškiais vaizdais

„IPS Nano color“ technologija praplečia gamą ryškiais vaizdais

„Nano IPS“ ekranas, skirtas kritiniams vaizdo, žaidimų ir našumo poreikiams, užtikrina spalvų tikslumą žiūrint plačiu kampu be spalvų pakitimo. Sodresni raudoni ir mėlyni atspalviai, prabangesni žali atspalviai. „Ultra Wide-Color“ ir „IPS Nano Color“ technologijoje naudojamos KSF fosforu praturtintos nanodalelės, kad sugertų ekrano skleidžiamą perteklinę šviesą ir matytumėte nuostabias spalvas. Tikroviškos spalvos. Mūsų ekranai apima iki 98 % DCI-P3 spalvų gamos standarto, kad spalvos būtų aiškios, kaip tai apibrėžta kino filmų ir televizijos inžinierių draugijos kino vaizdo kokybės apibrėžtyje.

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.

Sertifikuotas NVIDIA® G-SYNC® dera su sklandžiu ir greitu žaidimu

Sertifikuotas NVIDIA® G-SYNC® dera su sklandžiu ir greitu žaidimu

Žaidžiant intensyvius, didelio atnaujinimo dažnio žaidimus, nesant optimalaus grafikos sinchronizavimo ekrane gali atsirasti vaizdo artefaktų. Šis „Philips“ ekranas sertifikuotas kaip atitinkantis NVIDIA® G-SYNC®, todėl matoma mažiau vaizdo artefaktų, monitoriaus atnaujinimo dažnis sinchronizuojamas su grafinės plokštės išvestimi, kad žaidimas būtų sklandesnis. Vaizdai rodomi akimirksniu, objektai matomi ryškiau, žaidimas – sklandus, todėl mėgaujatės stulbinančiu vaizdu bei aiškiu konkurenciniu pranašumu.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image PBTAWARD12

Atsiliepimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su DP įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. Ekrano spalvos: 10 bitų galima pasiekti tik naudojant QHD ir 120 Hz

  8. DCI-P3, apimtis paremta CIE1976

  9. NTSC sritis, paremta CIE1976

  10. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  11. „Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976

  12. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  13. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  14. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  15. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.