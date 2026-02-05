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Evnia Gaming Monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius

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Evnia Gaming Monitor„Quad HD“ žaidimų monitorius

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius

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Programinė įranga

Išmaniojo valdymo programinė įranga

  • versija: V7.0.0
  • ZIP fail., 136.6 MB
  • 5 February 2026

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 27M1N
  • ZIP fail., 10 kB
  • 22 October 2021

Vadovai ir dokumentacija

Greitos pradžios vadovas - English (US)

  • PDF fail., 8.9 MB
  • 7 February 2024

Energijos vartojimo efektyvumo etiketė

  • PDF fail., 75.1 kB
  • 8 June 2023

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