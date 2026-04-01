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  • Evnia Fast IPS Gaming monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius
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  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Evnia Fast IPS Gaming monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius
    Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą
  • Išplėskite savo žaidimų horizontą

Evnia Fast IPS Gaming monitor„Quad HD“ žaidimų monitorius

27M2N3501PA/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

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Šis 27 colių „Fast IPS“ monitorius leidžia matyti ryškius vaizdus žaidžiant žaidimus. Dėl 260 Hz atnaujinimo dažnio ir 0,3 ms išmaniojo MBR galite tikėtis aiškaus vaizdo ir aukštos kokybės visapusiškos žaidimų patirties.
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  • „Evnia 3000“

  • 27 in (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 („Quad HD“)

Itin greitas 260 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams, kuriuose praktiškai nejaučiama delsa

Itin greitas 260 Hz atnaujinimo dažnis žaidimams, kuriuose praktiškai nejaučiama delsa

Žaidžiant intensyvius, veiksmo kupinus žaidimus, „Philips Evnia“ siūlo spartinimo galimybę – iki 260 Hz atnaujinimo dažnį, užtikrinantį itin sklandžią žaidimų patirtį be jokių trukdžių. Ypač greito tempo žaidimuose, pavyzdžiui, šaudyklėse ar lenktynėse, tai suteikia puikų judesio aiškumą ir vizualinį ryškumą. Tai leidžia pasinerti į žaidimą dar giliau ir išgyventi jį tarsi realybėje.

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp prietaisų ir monitoriaus

Įvesties delsa yra laiko tarpas nuo veiksmo atlikimo su prijungtais prietaisais iki rezultato pamatymo ekrane. Maža įvesties delsa sumažina uždelsimo laiką tarp komandos įvedimo iš prietaisų į monitorių, labai pagerina trukčiojimui jautrių vaizdo žaidimų žaidimą. Tai ypač aktualu žaidžiantiems greitus varžybinius žaidimus.

0,3 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

0,3 ms greitoji reakcija, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

„Philips“ ekranas su 0,3 ms išmaniuoju MBR efektyviai pašalina vaizdo dėmes ir išplaukusį vaizdą, rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Greitai judantys veiksmai ir dramatiški perėjimai bus rodomi sklandžiau. Geriausias pasirinkimas žaidžiant jaudinančius žaidimus, kuriuose nenorite matyti trukčiojančio vaizdo.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Maksimali rezoliucija veikia tik su DP įvestimi.

  2. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. „Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.

  5. Ekrano spalvos: 10 bitų pasiekiama per DP esant 200 Hz ir QHD raiškai

  6. Forsavimo funkcija padidina natūralų atnaujinimo dažnį, tačiau su ja susiję tam tikri pavojai.Jei po perkrovimo ekranas rodomas neįprastai, išjunkite forsavimo nustatymą, esantį monitoriaus OSD meniu.

  7. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio suliejimą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  8. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos

  9. Šis monitorius pagamintas atsižvelgiant į tvarumą: jo stovėjimo pagrindas ir ausinių laikiklis pagaminti naudojant 35 % perdirbto plastiko, o korpusas – iki 85 % po naudotojų perdirbto plastiko.

  10. „Stark Shadow Boost“ funkcija neveikia įjungus mažos delsos režimą.

  11. Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.

  12. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.