GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Evnia Fast IPS Gaming monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius

Palaikymas

Evnia Fast IPS Gaming monitor„Quad HD“ žaidimų monitorius

27M2N3501PA/00

Evnia Fast IPS Gaming monitor „Quad HD“ žaidimų monitorius

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Programinė įranga

„Windows 10“ tvarkyklės

  • versija: V1.0
  • ZIP fail., 10.9 kB
  • 18 November 2025

„Windows 11“ tvarkyklės

  • versija: V1.0
  • ZIP fail., 10.9 kB
  • 18 November 2025

Vadovai ir dokumentacija

Diegimo vadovas

  • PDF fail., 7.9 MB
  • 20 March 2026

Greito pasirengimo darbui vadovas

  • PDF fail., 592.2 kB
  • 22 October 2025

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Garantija

Mūsų gaminių garantijos politika

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti