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  • Energy Label Europe B
    „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
  • „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
  • „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
  • Energy Label Europe B
    „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
  • „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
  • „UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos

Nutraukta gamyba

Brilliance4K LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Atsiliepimai
„UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos
Platus 32" „Ultra HD“ profesionalus „Philips“ ekranas užpildys jūsų kambario erdvę, o jūs galėsite mėgautis itin raiškiomis vaizdų detalėmis itin didele raiška.
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„UltraClear“ 4K skiriamoji geba, itin gyvos spalvos

  • „P Line“

  • 32 (matomas 31,5 in / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais

VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais

„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.6

iš 5

5

Atsiliepimai

2

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Argumentai už

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Argumentai prieš

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį

  2. Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.

  3. ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai

  4. Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org

  5. EPEAT vertinimas galioja tik tais atvejais, kai „Philips“ įregistruoja gaminį. Norėdami daugiau sužinoti apie registracijos būseną savo šalyje, apsilankykite svetainėje https://www.epeat.net/.

  6. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  7. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“