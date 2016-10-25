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Brilliance 4K LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Nutraukta gamyba

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Brilliance4K LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

328P6VJEB/00

Brilliance 4K LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 328P6V
  • ZIP fail., 11.5 kB
  • 25 October 2016

„Windows 10“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 328P6V
  • ZIP fail., 11.5 kB
  • 25 October 2016

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 350.9 kB
  • 13 June 2023

Informacinis lapelis

  • PDF fail., 812.4 kB
  • 15 April 2024

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