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32PFH4100/88
Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
80 cm (32 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C
„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.
3.6
iš 5
48
Atsiliepimai
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Argumentai už
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-07-17
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2021-07-17
DOR 62
09/12/2022
Polska
dobry telewizor
oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda
Argumentai už
same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza
Argumentai prieš
aktualizacje by się przydały
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2020-12-09
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2020-12-09
Dorota 60
11/09/2021
Polska
Ten produkt spełnia moje oczekiwania.
Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.
Argumentai už
posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-09-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Naudojimo data 2019-09-11
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.