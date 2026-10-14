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32PHK4009/12
LED televizorius
Namuose visi džiaugsis ryškiais, aiškiais vaizdais žiūrėdami „Philips“ 4100 serijos LED televizorių. Minimalistinis dizainas, ryškūs vaizdai ir puiki garso kokybė – šis televizorius tikrai tiks prie bet kurio jūsų namų kambario interjero.
81 cm (32 in)
LED televizorius
DVB-T/C/S/S2
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 100 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi itin sklandžiai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgaukitės optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.
Atsiliepimai
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
„Pause TV“ ir USB įrašymo funkcijai būtinas programinės įrangos versijos naujinimas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą, apsilankykite svetainėje www.philips.com/TV ir spustelėkite „Palaikymas“.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.