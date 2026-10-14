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42PFK5199/12
„Full HD“ LED TV
Namuose visi džiaugsis ryškiais, aiškiais vaizdais žiūrėdami „Philips“ 5200 serijos „Full HD LED“ televizorių. Modernią berėmę konstrukciją suderinome su „Ambilight“, kad matytumėte plačiau ir intensyviau.
107 cm (42 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 100 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi itin sklandžiai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.
Plonas. Minimalistinis. Nekrintantis į akis. Sukūrėme gražią berėmę konstrukciją iš aukštos kokybės stiklo ir itin plono aliuminio apvado; mažesnis rėmelis – didesnė žiūrėjimo erdvė.
Atsiliepimai
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
„Pause TV“ ir USB įrašymo funkcijai būtinas programinės įrangos versijos naujinimas. Jei norite gauti daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą, apsilankykite svetainėje www.philips.com/TV ir spustelėkite „Palaikymas“.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.