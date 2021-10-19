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Nutraukta gamyba

Momentum4K HDR ekranas su „Ambiglow“

436M6VBPAB/01

4
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

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Pajuskite naują dėmesio prikaustymo lygį su naujuoju „Momentum“ 4K HDR ekranu su „Ambiglow“ apšvietimu. Platus 4K UHD ekranas su „DisplayHDR 1000“ perteikia ultraaiškaus ir ryškaus vaizdo, kuris tą pačią akimirką prikaustys jūsų dėmesį, kokybę.
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  • „Momentum“

  • 43 (42,51 in / 108 cm įstr.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Didesnis tikslumas naudojant „UltraClear“ 4K UHD (3840 x 2160) skiriamąją gebą

Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.

Su „MultiView“ galėsite vienu metu prijungti dvi jungtis ir peržiūrėti

Su „MultiView“ galėsite vienu metu prijungti dvi jungtis ir peržiūrėti

Dabar su itin aukštos rezoliucijos „Philips MultiView“ ekranu pasinersite į prijungiamumo pasaulį. Su „MultiView“ galėsite vienu metu jungtis prie dviejų jungčių ir atlikti peržiūras, tad galėsite dirbti su keliais prietaisais, pvz., asmeniniu kompiuteriu ir knyginiu kompiuteriu, vienu metu bei tuo pat metu atlikti kelias sudėtines užduotis.

„DisplayHDR 1000“ – tikrai aiškioms detalėms ir tikroviškam vaizdui rodyti

„DisplayHDR 1000“ – tikrai aiškioms detalėms ir tikroviškam vaizdui rodyti

VESA sertifikuotas ekranas „DisplayHDR 1000“ perteikia visiškai kitokią vizualinę patirtį, palyginti su kitais „su HDR suderinamais“ ekranais. Jis pasižymi itin tamsių juodų atspalvių ir ryškiai baltos spalvos kontrastu bei ryškiomis spalvomis, kad būtų aiškiai matomos anksčiau nepastebimos detalės. Žaidėjai gali lengvai pastebėti tamsiuose kampuose ir šešėliuose besislepiančius priešus, o filmų žiūrovai gali mėgautis patrauklesniu ir tikroviškesniu vaizdu. Šis „Philips Momentum“ turi kelis, jūsų naudojimo situacijoms optimizuotus HDR režimus: HDR žaidimas, HDR filmas ir HDR nuotrauka.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Atsiliepimai

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4.0

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Argumentai už

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Argumentai prieš

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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Atsakomybės apribojimai

  1. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  2. Maža įvesties delsa, geriausias laikas &lt; 4 ms, taip yra tam tikru konkrečiu atveju ir išmatuojama.

  3. Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą

  4. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  5. BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976

  6. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.

  7. NTSC sritis, paremta CIE1976

  8. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  9. 10 bitų suskaidyti į 8 bitus su FRC