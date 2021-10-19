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Nutraukta gamyba
„Momentum“
43 (42,51 in / 108 cm įstr.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šių „Philips“ ekranai yra aukštų charakteristikų ekranai, perteikiantys „UltraClear“, 4K UHD (3 840 x 2 160) skiriamosios gebos vaizdus. Ar esate profesionalas, kuriam būtini itin detalūs vaizdai CAD sprendimams, naudojant 3D grafikos programas, ar su didžiulėmis skaičiuoklėmis dirbantis finansų specialistas, „Philips“ ekranai suteiks jūsų vaizdams ir grafikai gyvybės.
Dabar su itin aukštos rezoliucijos „Philips MultiView“ ekranu pasinersite į prijungiamumo pasaulį. Su „MultiView“ galėsite vienu metu jungtis prie dviejų jungčių ir atlikti peržiūras, tad galėsite dirbti su keliais prietaisais, pvz., asmeniniu kompiuteriu ir knyginiu kompiuteriu, vienu metu bei tuo pat metu atlikti kelias sudėtines užduotis.
VESA sertifikuotas ekranas „DisplayHDR 1000“ perteikia visiškai kitokią vizualinę patirtį, palyginti su kitais „su HDR suderinamais“ ekranais. Jis pasižymi itin tamsių juodų atspalvių ir ryškiai baltos spalvos kontrastu bei ryškiomis spalvomis, kad būtų aiškiai matomos anksčiau nepastebimos detalės. Žaidėjai gali lengvai pastebėti tamsiuose kampuose ir šešėliuose besislepiančius priešus, o filmų žiūrovai gali mėgautis patrauklesniu ir tikroviškesniu vaizdu. Šis „Philips Momentum“ turi kelis, jūsų naudojimo situacijoms optimizuotus HDR režimus: HDR žaidimas, HDR filmas ir HDR nuotrauka.
Apdovanojimai
4.0
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Argumentai už
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Argumentai prieš
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
Maža įvesties delsa, geriausias laikas < 4 ms, taip yra tam tikru konkrečiu atveju ir išmatuojama.
Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
10 bitų suskaidyti į 8 bitus su FRC