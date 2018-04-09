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Momentum 4K HDR ekranas su „Ambiglow“

Nutraukta gamyba

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Momentum4K HDR ekranas su „Ambiglow“

436M6VBPAB/01

Momentum 4K HDR ekranas su „Ambiglow“

Nutraukta gamyba

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Programinė įranga

„Windows 8“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 436M6
  • ZIP fail., 9.4 kB
  • 9 April 2018

„Windows 7“ tvarkyklės - English (US)

  • versija: 436M6
  • ZIP fail., 9.4 kB
  • 9 April 2018

Vadovai ir dokumentacija

TCO sertifikato pranešimas - English (US)

  • PDF fail., 86.9 kB
  • 9 June 2023

Greitos pradžios vadovas - English (US)

  • PDF fail., 14.3 MB
  • 15 June 2023

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