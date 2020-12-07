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Nutraukta gamyba

LEDFHD LED televizorius

43PFS5525/12

4.5

| (15) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį

Nešiojamas. Prieinamas.

Ieškote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos LED televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus HD“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pernešti iš kambario į kambarį.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

„Full HD“ televizorius

Nešiojamas. Prieinamas.

  • 108 cm (43 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • „Pixel Plus HD“

Minimalistinis sidabro spalvos rėmelis. Grakščios kojelės.

„Full HD“ LED televizorius. Itin aiški rezoliucija.

„Full HD“ – geresnė HD kokybė. Aiškesnis vaizdas, didesnis ryškumas, geresnis kontrastas ir tikroviškesnės spalvos – su „Full HD“ ekranu televizorių žiūrėti dar maloniau.

Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie DVD.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

15

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/12/2020

Eesti

Eesti

Ideaalne kööki

Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 FHD LED TV

Naudojimo data 2020-11-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 FHD LED TV

Naudojimo data 2020-11-07

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Argumentai už

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Argumentai prieš

za taką cenę nie można szukać wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Naudojimo data 2022-04-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Naudojimo data 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Argumentai už

obraz dźwięk łatwość obsługi

Argumentai prieš

bez wad

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Naudojimo data 2021-08-22

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Naudojimo data 2021-08-22

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  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.