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Nešiojamas. Prieinamas.
Ieškote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos LED televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus HD“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pernešti iš kambario į kambarį.
108 cm (43 in)
„Full HD“ LED TV
„Pixel Plus HD“
„Full HD“ – geresnė HD kokybė. Aiškesnis vaizdas, didesnis ryškumas, geresnis kontrastas ir tikroviškesnės spalvos – su „Full HD“ ekranu televizorių žiūrėti dar maloniau.
4.5
iš 5
15
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Kassiperenaine
07/12/2020
Eesti
Ideaalne kööki
Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 FHD LED TV
Naudojimo data 2020-11-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 FHD LED TV
Naudojimo data 2020-11-07
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Argumentai už
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Argumentai prieš
za taką cenę nie można szukać wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Naudojimo data 2022-04-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Naudojimo data 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Argumentai už
obraz dźwięk łatwość obsługi
Argumentai prieš
bez wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Naudojimo data 2021-08-22
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Naudojimo data 2021-08-22
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.