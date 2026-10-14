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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

6000 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

48PFK6300/12

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

6300 serijos „Full HD“ televizorius su „Perfect Pixel HD“ veikia sklandžiai, o kokybiškai atkuriamos scenos yra ryškios ir aiškios, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais. Natūralios medžiagos, subtili konstrukcija ir unikalios funkcijos, pvz., „Ambilight“, daro jį dar patrauklesniu.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 121 cm (48 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

„Perfect Pixel HD“ – apdovanojimą pelniusi vaizdo kokybės technologija

Vadovaudamiesi sukaupta patirtimi, už kurią esame pelnę apdovanojimų, didelės raiškos vaizdo kokybei suteikėme visiškai naują veidą. „Philips Perfect Pixel HD Engine“ procesorius atkuria itin sklandžius ir aiškius vaizdus. Dėl sodresnių, natūralesnių spalvų ir odos atspalvių, tamsesnės juodos ir šviesesnės baltos, kiekviena detalė bus tarsi šventė jūsų akims.

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.

Modernus dizainas tinka šiuolaikiniame interjere

Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.