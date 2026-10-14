30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
55PFK6300/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius
6300 serijos „Full HD“ televizorius su „Perfect Pixel HD“ veikia sklandžiai, o kokybiškai atkuriamos scenos yra ryškios ir aiškios, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais. Natūralios medžiagos, subtili konstrukcija ir unikalios funkcijos, pvz., „Ambilight“, daro jį dar patrauklesniu.
140 cm (55 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2
Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.
Puiki raiška patobulina bendrą vaizdo ryškumą ir detales kiekvienoje zonoje. Be pažangaus viso vaizdo patobulinimo, taip pat atliekama detalių ir spalvų analizė. Dėl to galutinis rezultatas yra itin ryškus, natūralus ir tikroviškas.
Kampu pakreiptam centriniam stovui pasirinkome modernią itin blizgią sidabrinę apdailą, o tada pratęsėme jį itin plonu kampu pakreiptu kaklu ir sukūrėme televizoriaus dizainą, kuris puikiai tiks kiekviename šiuolaikiniame interjere.
Atsiliepimai
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.