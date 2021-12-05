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65PUS6703/12
Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės puikia 4K UHD kokybe per „Smart TV“, kurį taip paprasta naudoti. Akimirksniu pasiekite mėgstamą turinį su SAPHI. Su „Pixel Precise Ultra HD“ viskas rodoma sklandžiai ir ryškiai, o „Ambilight“ visa tai sujungia į visumą.
164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius
1100 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„Pixel Precise Ultra HD“
Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.
Su DTS HD optimizuojamas garso apdorojimas išsaugant originalų garso turinį taip, kad mėgautumėtės geresniu garsu iš garsiakalbių ir girdėtumėte labai aiškius dialogus.
SAPHI yra greita, intuityvi operacinė sistema, su kuria naudoti „Philips Smart“ televizorių vienas malonumas. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe ir vieno mygtuko spustelėjimu įjungiamu aiškiu, piktograminiu meniu. Lengvai valdykite televizorių ir greitai raskite populiarias „Philips Smart“ televizoriaus programas, taip pat ir „YouTube“, „Netflix“ ir kt.
3.6
iš 5
97
Atsiliepimai
StaSIuddz
05/12/2021
Polska
Telewizor i te kolory
Gorąco polecam telewizor z ambilight świetnie się prezentuje i te kolory na pewno wrócę do tych światełek
Argumentai už
Kolor obraz jakość
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2020-12-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 43PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2020-12-05
PABLO
29/11/2020
Polska
Ten product jest super
Doskonała jakość obrazu smart TV działa płynnie co do dźwięku to troszeczkę za słabe głośniki ale za tą cenę nie można mieć wszystkiego
Argumentai už
Czysty odbiiór smart tv
Argumentai prieš
Głośniki trochę za słabe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2018-11-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 50PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2018-11-29
BleckCat
05/01/2020
Polska
Ten produkt mni nie zawiódł.
Kupiłem ten tv ponad półtora roku. Nigdy mnie nie zawiódł. Obraz bardzo przyzwoity. W 4 k... Czysty. Ostry i kolory również bardzo dobre. Netfliks.. Piękny obraz zwłaszcza kiedy film jest w hdr. Ambilith.. Podświetlenie to sama przyjemność podczas oglądania wieczorem filmów. Polecam. Czytam nie które recenzje i nie mogę się z nimi zgodzić. Ani razu tv mnie nie zawiódł. Jak na LCD TV produkt ten polecam. Nie żałuję zakupy. Kolejny TV to będzie oled Philipsa również z podświetleniem Ambilait. Polecam wszystkim
Argumentai už
Prosta intuicyjna obsługa. Android w innych tv zamula tutaj oprogramowanie philipsa jest lekkie i nie zacina tv. Ambilith to sama uczta dla oczu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2018-01-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 55PUS6703 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Naudojimo data 2018-01-05
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.