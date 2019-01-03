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Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės puikia 4K UHD kokybe per „Smart TV“, kurį taip paprasta naudoti. Akimirksniu pasiekite mėgstamą turinį su SAPHI. Su „Pixel Precise Ultra HD“ viskas rodoma sklandžiai ir ryškiai, o „Ambilight“ visa tai sujungia į visumą.
164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius
1100 „Picture Performance Index“
„HDR Plus“
„Pixel Precise Ultra HD“
SAPHI yra greita, intuityvi operacinė sistema, su kuria naudoti „Philips Smart“ televizorių vienas malonumas. Mėgaukitės puikia vaizdo kokybe ir vieno mygtuko spustelėjimu įjungiamu aiškiu, piktograminiu meniu. Lengvai valdykite televizorių ir greitai raskite populiarias „Philips Smart“ televizoriaus programas, taip pat ir „YouTube“, „Netflix“ ir kt.
4K „Ultra HD“ televizorius suteikia galimybę mėgautis net menkiausiomis detalėmis. „Philips Pixel Precise Ultra HD“ modulis visus įvesties vaizdus prieš parodant ekrane konvertuoja į UHD raišką. Mėgaukitės sklandžiu ir ryškiu išskirtinio kontrasto judančiu vaizdu. Atraskite tamsiausią juodą ir šviesiausią baltą, ryškias spalvas ir natūralius odos atspalvius visada ir iš bet kokio šaltinio.
„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia mūsų unikali technologija „Ultra Resolution Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus nepriklausomai nuo originalaus turinio ir mėgaukitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir ryškiomis detalėmis.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Grzybekdaro
03/01/2019
Polska
Świetny telewizor
Telewizor miazga robi robotę. Gdybym miał kupować jeszcze raz wybrałbym ten sam. Oświetlenie za tv wyglada idealnie , kolory i jakość obrazu na najwyzszym poziomie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 43PUS6753 Niezwykle smukły telewizor LED Smart 4K UHD
deniatanasova
05/06/2019
България
Уникален телевизор
Много сме доволни, както от всички продукти на Филипс
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
ilincagyuri
07/05/2019
România
Foarte multumit
Am achizitionat acest produs si sunt foarte multumit de el , usor de montat si usor de folosit
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.