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Nutraukta gamyba
Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
Vos kartą paspaudus mygtuką, oro valytuvas filtruoja nematomus namuose esančius virusus, alergenus ar teršalus, kad oras būtų švarus ir sveikas. Švaraus oro tiekimo greitis (CADR) yra 190 m³/h, tad jis valo greitai ir veiksmingai.
Išvalo iki 48 m² ploto kambarius
190 m³/h švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Galinga oro srauto cirkuliacija veiksminga iki 48 m² ploto kambariuose, o švarus oras patenka į kiekvieną kambario kampą. Todėl CADR (švaraus oro tiekimo greitis) padidėja iki 190 m³/h. 20 m² plotą išvalo greičiau nei per 16 min. (1)
3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvintųjų anglių filtru ir priešfiltriu sulaikant 99,5 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (3), kad būtumėte saugūs nuo 2,5 mikrometro dydžio dalelių, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų, kvapų ir kitų teršalų. Sertifikuota Europos alergijos tyrimų fondo centro.
Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomai išbandė „Airmid health-group“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (2). Taip pat išbandyta su koronavirusu (4).
Apdovanojimai
4.8
iš 5
190
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Ruuuuuuu
13/02/2024
Lietuva
Padeda turint alergijas
Laikome papūgą ir tame kambaryje pastatėme šį oro valytuvą. Man mažina alergijos simptomus nuo pūkų.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 serijos AC0819/10 kompaktiškas oro valytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 serijos AC0819/10 kompaktiškas oro valytuvas
cogitoergosum
08/03/2023
Lietuva
geras oro valytuvas
Puikus oro valytuvas. Lengvas, modernus, lengvai valdomas. Greitai išvalo orą, Miego režimu veikia itin tyliai, visiškai nesigirdi, netrukdo miegui. Pagerėjo miego kokybė kai oras nakties metu valomas Jei oro kokybė gera veikia tyliai, turbo režimu veikia gan garsiai ar jei oras nekoks auto režimu būna irgi pakankamai garsiai dirba :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 Series AC0820/10 Kompaktiškas oro valytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 Series AC0820/10 Kompaktiškas oro valytuvas
Oro_valytuvas800
12/10/2021
Lietuva
Galingas, mažas oro valymo aparatas
Nors ir mažas, visiškai neužimantis vietos, šis oro valytuvas išvalo orą kiekviename kambario kampe. Dėl savo dydžio yra patogus kilnoti, keičiant kambarius. Kiekviename skirtingame kambaryje nuskaito oro kokybę ir pradeda veikti tyliai, bet galingai. Rekomenduoju šį aparatą visiems norintiems sveikesnio, šviežesnio oro savo namuose.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 Series AC0830/10 Kompaktiškas oro valytuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 800 Series AC0830/10 Kompaktiškas oro valytuvas
Mikrobų mažinimo greičio tyrimas buvo atliktas „Airmid Health group Ltd.“. Šis tyrimas buvo atliktas 28,5 m³ bandymų kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A (H1N1) virusu.
Tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijant CADR 190 m³/h iš 48 m³ patalpos tūrio (laikant, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m).
Mikrobų mažinimo greičio tyrimas buvo atliktas „Airmid Health group Ltd.“. Šis tyrimas buvo atliktas 28,5 m³ bandymų kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A (H1N1) virusu.
(7) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.
(5) Rekomenduojamas prietaiso naudojimo laikas yra pagrįstas teoriniu vidutinių metinių kenksmingų oro dalelių lauke regioninių verčių skaičiavimu ir kasdieniu oro valytuvo naudojimu 16 valandų automatiniu režimu.
(6) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, filtruojamoje terpėje, esant vieno 5,33 cm/s oro srauto perdavimo našumui. Iš oro, kuris praeina pro filtrą, išbandyta pagal JISB 9908-2011
(7) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.