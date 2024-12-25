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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Išvalo iki 78 m² ploto kambarius
300 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Prijungta prie programėlės „Air+“
„VitaShield“ technologija sulaiko aerozolius ir daleles, mažesnes nei mažiausias žinomas koronavirusas (6). Beveik niekas nepraeina pro „VitaShield“ – jis neutralizuoja virusus ir sulaiko juos viduje. Remiantis „Airmid“ sveikatos priežiūros grupės nepriklausomais tyrimais, prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (2). Taip pat išbandytas su koronavirusu (7).
Prieš išleidžiant iš gamyklos ir sertifikuojant Europos alergijos tyrimų fondo centre, atliekama 170 privalomų ir griežtų „Philips“ valytuvų patikrinimų. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą.
Miego režimu valytuvas veikia tyliai ir užtikrina švarų orą miegant. Tiek oro kokybės indeksą, tiek naudotojo sąsajos lemputę galima pritemdyti arba išjungti, kad būtų išvengta bet kokių šviesos trikdžių.
4.9
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Иван А
25/12/2024
България
Много доволни
Действително пречиства. Има голям ефект. Има разлика.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 1000i AC1715/10 Пречиствател на въздух
Nikolajka34
16/10/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Pomocník pro život
Bydlíme s rodinou ve městě, a i když se to nezdá, je tu velká míra prachu od projíždějících aut a od stavby nového panelového domu a všechny tyto nečistoty máme uvnitř interiéru. Jelikož jsem alergik, o koupi čističky jsem dlouho uvažovala. Nyní už si nedovedu představit život bez ní. Čistička Air Purifier 1000i se po koupi stala nezbytným pomocníkem v naší domácnosti a tomu, kdo o nákupu uvažuje vzkážu jediné – neváhejte! Opravdu stojí za to. Právě jako člověk s touto „indispozicí“ mohu dobře zhodnotit, jak čistička krásně vzduch vyčistila, a i přes to, že je již po létě, i tak nás trápí alergeny (v tomto období hlavně pelyněk) a mohu říct, že jsem po letech s lehkostí přešla každoroční alergii a cítím se skvěle. Věřím, že stejné by to bylo i z jara či v létě, kdy jsou alergeny též velmi agresivní a mohu říct, že na další alergenní období se těším, jak ho krásně strávím bez nutnosti tlumících léků a ucpaného nosu. Který alergik toto může říct? V propojení s aplikací Philips můžete čističku ovládat na dálku a také sledovat momentální úroveň znečistění ovzduší jak v místnosti, tak i venku, a získat tak informace i o aktuálních alergenech a jejich intenzitě ve vaší lokalitě, což velice oceňuji. Díky tichému nočnímu režimu je čistička zapnutá i přes noc a ani o jejím provozu nevíte. Je naprosté ticho a tma. Žádná záře od displeje, což je velmi pozitivní. Jediné, co někdo může vnímat jako malé mínus je vyšší pořizovací cena nových filtrů. Za mě ale opravdu mohu na 100 % doporučit, a to nejen alergikům. Ale i majitelům zvířat (sama jednoho vlastním), tak i lidem, co chtějí mít čisté prostředí pro život. Ať lidé ve městech nebo i na vesnici. Nečistoty v ovzduší jsou zkrátka všude.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Aduse
04/10/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Opravdu chytrá čistička
Tato čistička umí reagovat na okolní vzduch a podle jeho aktuální kvality nastavuje výkon. Běžně je tedy čistička v nízkých otáčkách, ale při vyšším znečištění se ukamžitě přepíná na vyšší výkon. Vše jde také sledovat v mobilní appce a také si přes appku čističku nastavovat dle potřeby. Ovládání je snadné a intuitivní. Čistička je lehká a pěkná. Za mě určitě super volba. :)
Argumentai už
Ovládání přes mobil, automatická volba potřebného výkonu, tichý chod, snadná manipulace, hezký design.
Argumentai prieš
Na plný výkon je hlučná (ale to je spíš vlastnost, než nevýhoda :)).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000i Series AC1715/10 1000i Series
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 1000i Series AC1715/10 1000i Series
(1) Iš oro, kuris patenka į filtrą; tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijant 48 m³ patalpos tūrį iš CADR 300 m³/h (darant prielaidą, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m).
(2) Išbandyta „Airmid Healthgroup Ltd.“ 28,5 m³ kameroje su ore esančiu gripo virusu A(H1N1); sumažėjimas matuotas „Turbo“ režimu po 10–20 min. Oro valytuvai savaime neapsaugo nuo COVID-19, bet gali padėti užtikrinti bendrą apsaugą (JAV aplinkos apsaugos agentūra).
(3) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(4) Iš oro, kuris eina per filtrą; išbandyta su beržų žiedadulkių dulkėmis filtro terpėje pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003
(5) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB/T 18801).
(6) Išbandyta su NaCl aerozoliu pagal iUTA pagal DIN71460-1, iš oro, kuris praeina per filtrą. Koronaviruso dydis yra maždaug 0,08–0,22 mikrono (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
(7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje žmonių koronaviruso (HCoV-229E) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.
(8) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.
(9) Galimybė naudoti „Alexa“ ir „Google Home“ priklauso nuo jūsų vietos.
(10) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.
(11) Sutaupytos lėšos, apskaičiuotos pagal nurodytą filtro eksploatavimo laikotarpį ir kainą už šio prekės ženklo filtrą, nurodytą interneto svetainėse arba mažmenininkų, Nyderlandai, 2022 m. birželio 21 d.