Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
1000i Series Oro valytuvas
Palaikymas
AC1715/10
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Nala AC1711 UKCA declaration - English (US)
AC1715_IID_EU
Visi (6)
Ką reiškia 2,5 mikrometrų dalelių indikatorius „Philips“ oro valytuve?
Su prijungtu „Philips“ oro valytuvu suderinami „Wi-Fi“ tinklai
Ar galiu išjungti „Philips“ oro valytuvo ir oro drėkintuvo „Wi-Fi“ funkciją?
Ką reiškia „Philips“ oro valytuvo indikatoriai arba klaidų kodai?
Ar turėčiau iš naujo nustatyti „Philips“ oro valytuvą arba drėkintuvą pakeitęs arba išvalęs filtrą?
Ar galiu valyti „Philips“ oro valytuvo filtrą ir priešfiltrį?
„Philips“ oro valytuvas veikia per garsiai
„Philips“ oro valytuvas netikėtai išsijungia
Nuolat šviečia arba mirksi „Philips“ oro valytuvo lemputė
„Philips“ oro valytuvas skleidžia neįprastą garsą
Oro kokybė naudojant „Philips“ oro valytuvą nepagerėja
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti