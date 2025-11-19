GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
  • Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.

„PureProtect Quiet“ 2200 serijaIšmanusis oro valytuvas

AC2220/80

4.6
| (28) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį
Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.
Mėgaukitės švariu ir saugiu oru namuose su mūsų tyliausiu oro valytuvu. Jis per kelias minutes pašalina 99,97 % alergenų ir teršalų, sunaudodamas minimaliai energijos ir skleisdamas minimalų triukšmą. Dėl elegantiško dizaino ir išmanių valdymo elementų jis puikiai dera prie jūsų namų ir gyvenimo būdo.
Peržiūrėti visas naudas

Veiksmingai surenka alergenus ir teršalus.

Mūsų tyliausias oro valytuvas. Švarus oras, beveik be garso.

  • Išvalo iki 109 m2 ploto kambarius

  • Mūsų tyliausias oro valytuvas

  • Filtro tarnavimo laikas – 3 metai

  • 420 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)

  • HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai

Kruopščiai išvalo iki 109 m2 ploto kambarius

Kruopščiai išvalo iki 109 m2 ploto kambarius

Dėl galingo 420 m3/h (CADR) (1) filtravimo jis gali lengvai išvalyti iki 109 m2 ploto patalpas ir 20 m2 kambarį išvalyti per mažiau nei 7 minutes (2).

Mūsų tyliausias oro valytuvas, sukurtas siekiant sumažinti triukšmą

Mūsų tyliausias oro valytuvas, sukurtas siekiant sumažinti triukšmą

Išbandykite mūsų tyliausią valytuvą su „SilentWings“ technologija. Įkvėpta tylaus pelėdų skrydžio, mūsų ventiliatoriaus mentės konstrukcija užtikrina valymą, kurio triukšmo lygis siekia vos 13 dB(A).

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

3 sluoksnių filtravimo sistema, kurią sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvintoji anglis, surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (4) – mažesnių nei smulkiausias žinomas virusas!

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.6

iš 5

28

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

19/11/2025

Polska

Polska

Cichy i niezawodny

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam okazję testować oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 i jestem z niego bardzo zadowolona. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho – tryb nocny jest praktycznie niesłyszalny, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sypialni. Oczyszczacz szybko i realnie poprawia jakość powietrza i skutecznie usuwa kurz, alergeny oraz zapachy - skuteczność potwierdzona w mieszkaniu w centrum miasta. Dużym atutem jest aplikacja Philips Air+ – wygodne sterowanie, tryb Auto oraz dokładne czujniki sprawiają, że urządzenie pracuje praktycznie samo i dobrze reaguje na zmiany w powietrzu. Podsumowując – AC2220/10 to bardzo skuteczny, cichy i nowoczesny oczyszczacz, który zdecydowanie polecam po testach. Idealny do sypialni i większych pomieszczeń.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

19/11/2025

Polska

Polska

Bardzo polecam ,wart jest uwagi.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowałam się na ten oczyszczacz powietrza od marki Philips, ponieważ cenię sobie tą markę i byłam przekonana , że będę zadowolona. Nie myliłam się, oczyszczacz spełnił moje oczekiwania. Chciałam zadbać o swoje zdrowie oraz moich bliskich. Urządzenie bardzo skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w powietrzu, alergenami oraz nieprzyjemnym zapachem. Z racji tego, iż w sezonie jesienno-zimowym często choruje, mam zwierzyniec w domu dwa koty i psa. Oczyszczacz jest idealnym urządzeniem dla mnie. Zapewnia mi czyste i świeże powietrze przez cały rok. Dba o moje zdrowie oraz moich bliskich usuwa wszelkie wirusy i zanieczyszczenia z pomieszczenia. Oczyszczacz powietrza sprawdził się w moim domu będę polecać go moim znajomym oraz rodzinie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

19/11/2025

Polska

Polska

Idealny dla rodzin ze zwierzakami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 pozytywnie mnie zaskoczył już po pierwszym uruchomieniu. Powietrze w domu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze, jak po solidnym wietrzeniu. Urządzenie pracuje bardzo cicho, więc idealnie sprawdza się podczas snu dzieci lub w ciągu dnia, kiedy potrzebuję spokoju. Doceniam jego czułość — reaguje szybko na zmiany jakości powietrza, a wskaźnik na bieżąco pokazuje, co się dzieje w pomieszczeniu. W domu mam dwie małe dziewczynki i dużego psa, który często się otrzepuje, zostawiając sierść i zapach w okolicy legowiska. Dzięki oczyszczaczowi te zapachy praktycznie znikają, a powietrze jest wyraźnie lżejsze. Filtr radzi sobie świetnie zarówno z kurzem, jak i z typowymi domowymi zapachami. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a aplikacja bardzo ułatwia kontrolowanie pracy. To sprzęt, który realnie poprawia komfort codziennego życia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) CADR išbandytas sertifikuotoje trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T18801-2022 standartą

  2. (2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą

  3. (3) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.

  4. (4) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas

  5. (5) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo ciklas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo

  6. (6) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  8. (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko išorės laboratorija su gripo (H1N1) virusu 30 m3 bandymo patalpoje naudojant „Turbo“ režimą 1 val.

  9. (9) Patikrinta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kameroje, 1 val., „Turbo“ režimu, 3-iosios šalies laboratorijoje

  10. (10) Išorinės GMT laboratorijos bandymas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpoje, „Turbo“ režimu 1 val.