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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Išvalo iki 109 m2 ploto kambarius
Mūsų tyliausias oro valytuvas
Filtro tarnavimo laikas – 3 metai
420 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Dėl galingo 420 m3/h (CADR) (1) filtravimo jis gali lengvai išvalyti iki 109 m2 ploto patalpas ir 20 m2 kambarį išvalyti per mažiau nei 7 minutes (2).
Išbandykite mūsų tyliausią valytuvą su „SilentWings“ technologija. Įkvėpta tylaus pelėdų skrydžio, mūsų ventiliatoriaus mentės konstrukcija užtikrina valymą, kurio triukšmo lygis siekia vos 13 dB(A).
3 sluoksnių filtravimo sistema, kurią sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvintoji anglis, surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (4) – mažesnių nei smulkiausias žinomas virusas!
4.6
iš 5
28
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
Miastowa
19/11/2025
Polska
Cichy i niezawodny
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam okazję testować oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 i jestem z niego bardzo zadowolona. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho – tryb nocny jest praktycznie niesłyszalny, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sypialni. Oczyszczacz szybko i realnie poprawia jakość powietrza i skutecznie usuwa kurz, alergeny oraz zapachy - skuteczność potwierdzona w mieszkaniu w centrum miasta. Dużym atutem jest aplikacja Philips Air+ – wygodne sterowanie, tryb Auto oraz dokładne czujniki sprawiają, że urządzenie pracuje praktycznie samo i dobrze reaguje na zmiany w powietrzu. Podsumowując – AC2220/10 to bardzo skuteczny, cichy i nowoczesny oczyszczacz, który zdecydowanie polecam po testach. Idealny do sypialni i większych pomieszczeń.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
SONIA BO
19/11/2025
Polska
Bardzo polecam ,wart jest uwagi.
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowałam się na ten oczyszczacz powietrza od marki Philips, ponieważ cenię sobie tą markę i byłam przekonana , że będę zadowolona. Nie myliłam się, oczyszczacz spełnił moje oczekiwania. Chciałam zadbać o swoje zdrowie oraz moich bliskich. Urządzenie bardzo skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w powietrzu, alergenami oraz nieprzyjemnym zapachem. Z racji tego, iż w sezonie jesienno-zimowym często choruje, mam zwierzyniec w domu dwa koty i psa. Oczyszczacz jest idealnym urządzeniem dla mnie. Zapewnia mi czyste i świeże powietrze przez cały rok. Dba o moje zdrowie oraz moich bliskich usuwa wszelkie wirusy i zanieczyszczenia z pomieszczenia. Oczyszczacz powietrza sprawdził się w moim domu będę polecać go moim znajomym oraz rodzinie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
Testomaniak
19/11/2025
Polska
Idealny dla rodzin ze zwierzakami
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 pozytywnie mnie zaskoczył już po pierwszym uruchomieniu. Powietrze w domu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze, jak po solidnym wietrzeniu. Urządzenie pracuje bardzo cicho, więc idealnie sprawdza się podczas snu dzieci lub w ciągu dnia, kiedy potrzebuję spokoju. Doceniam jego czułość — reaguje szybko na zmiany jakości powietrza, a wskaźnik na bieżąco pokazuje, co się dzieje w pomieszczeniu. W domu mam dwie małe dziewczynki i dużego psa, który często się otrzepuje, zostawiając sierść i zapach w okolicy legowiska. Dzięki oczyszczaczowi te zapachy praktycznie znikają, a powietrze jest wyraźnie lżejsze. Filtr radzi sobie świetnie zarówno z kurzem, jak i z typowymi domowymi zapachami. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a aplikacja bardzo ułatwia kontrolowanie pracy. To sprzęt, który realnie poprawia komfort codziennego życia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PureProtect Quiet serii 2200
(1) CADR išbandytas sertifikuotoje trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T18801-2022 standartą
(2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą
(3) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.
(4) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(5) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo ciklas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo
(6) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko išorės laboratorija su gripo (H1N1) virusu 30 m3 bandymo patalpoje naudojant „Turbo“ režimą 1 val.
(9) Patikrinta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kameroje, 1 val., „Turbo“ režimu, 3-iosios šalies laboratorijoje
(10) Išorinės GMT laboratorijos bandymas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpoje, „Turbo“ režimu 1 val.