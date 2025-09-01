FY2200/30
Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect“ 2200
Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.Peržiūrėti visus privalumus
Pakaitiniai filtrai „Philips PureProtect“ 2200 serijos oro valytuvams: AC2210, AC2220, AC2221. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.
Mūsų sulankstomas filtras leidžia sutaupyti pakuotės medžiagų ir sunaudoja 35 % mažiau plastiko, taip sumažindamas mūsų anglies pėdsaką.
Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų prietaisui. Optimaliam našumui visada rinkitės originalų „Philips“ filtrą.
3 sluoksnių filtravimo sistemą sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“, o aktyvintosios anglys surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (1) – kad apsaugotų nuo taršos, virusų, alergenų, bakterijų ir kvapų.
Jūsų „Philips“ prietaiso ekrane esantis indikatorius praneša, kada reikia pakeisti filtrą. Priežiūra yra nesudėtinga ir užtrunka mažiau nei minutę.
Prijunkite prietaisą prie programėlės „Air+“, kad galėtumėte stebėti filtro būseną ir prireikus lengvai užsisakyti pakaitinių filtrų.
