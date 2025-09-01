Paieškos terminai

    „PureProtect Quiet“ 2200 serija HEPA „NanoProtect“ filtras

    FY2200/30

    Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „Trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.

    Originalūs filtrai oro valytuvui „PureProtect“ 2200

    Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

    • Tinka 2200 serijai
    • Dėžutėje: 1 filtras
    • Naudojimo trukmė iki 3 metų
    • Originalus „Philips“ filtras
    Tinka su „Philips PureProtect Quiet“ 2200 serija

    Pakaitiniai filtrai „Philips PureProtect“ 2200 serijos oro valytuvams: AC2210, AC2220, AC2221. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

    Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

    Originalūs filtrai veikia iki 3 metų (2), kad būtų mažiau rūpesčių ir išlaidų. Oro valytuvas apskaičiuoja filtro naudojimo ciklą ir įspėja, kai jį reikia pakeisti.

    Tvarus dizainas ir 30 % mažesnė pakuotė

    Mūsų sulankstomas filtras leidžia sutaupyti pakuotės medžiagų ir sunaudoja 35 % mažiau plastiko, taip sumažindamas mūsų anglies pėdsaką.

    Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

    Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų prietaisui. Optimaliam našumui visada rinkitės originalų „Philips“ filtrą.

    3 sluoksnių HEPA filtras sulaiko 99,97 % itin smulkių dalelių

    3 sluoksnių filtravimo sistemą sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“, o aktyvintosios anglys surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (1) – kad apsaugotų nuo taršos, virusų, alergenų, bakterijų ir kvapų.

    Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

    Jūsų „Philips“ prietaiso ekrane esantis indikatorius praneša, kada reikia pakeisti filtrą. Priežiūra yra nesudėtinga ir užtrunka mažiau nei minutę.

    Prijunkite prie programėlės „Air+“, kad būtų patogiau

    Prijunkite prietaisą prie programėlės „Air+“, kad galėtumėte stebėti filtro būseną ir prireikus lengvai užsisakyti pakaitinių filtrų.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Gaminio tipas
      HEPA „NanoProtect“ filtras
      Yra dėžutėje
      1 filtras
      „HEPA NanoProtect“
      Taip
      Priešfiltris
      Taip
      Aktyvintosios anglys
      Taip
      Naudojimo trukmė
      3 metai

    • Našumas

      Dalelių filtravimas
      99,97 % 0,003 mikrono dydžio

    • Svoris ir matmenys

      Pakuotės ilgis
      30,5 cm
      Pakuotės plotis
      13,8 cm
      Pakuotės aukštis
      29,5 cm
      Pakuotės svoris
      0,94 kg

    • Pakeitimas

      Skirta „Philips“ oro valytuvui (-ams)
      AC2210, AC2220, AC2221

    • (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
    • (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
    • (3) palygintu su FY2200 nesulankstoma pakuote

