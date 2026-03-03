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AC2221/13
Išvalo iki 109 m2 ploto kambarius
Mūsų tyliausias oro valytuvas
Filtro tarnavimo laikas – 3 metai
420 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
HEPA ir aktyvintųjų anglių filtrai
Dėl galingo 420 m3/h (CADR) (1) filtravimo jis gali lengvai išvalyti iki 109 m2 ploto patalpas ir 20 m2 kambarį išvalyti per mažiau nei 7 minutes (2).
Išbandykite mūsų tyliausią valytuvą su „SilentWings“ technologija. Įkvėpta tylaus pelėdų skrydžio, mūsų ventiliatoriaus mentės konstrukcija užtikrina valymą, kurio triukšmo lygis siekia vos 13 dB(A).
3 sluoksnių filtravimo sistema, kurią sudaro priešfiltris, HEPA „NanoProtect“ ir aktyvintoji anglis, surenka 99,97 % dalelių iki 0,003 mikrono (4) – mažesnių nei smulkiausias žinomas virusas!
Atsiliepimai
(1) CADR išbandytas sertifikuotoje trečiosios šalies laboratorijoje pagal GB/T18801-2022 standartą
(2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą
(3) Garso slėgis, IEC 60704, 1,5 m atstumu.
(4) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(5) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo ciklas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo
(6) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto standartą SOP 350.003
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, written by J. Bousquet and approx. 50 other KOL’s, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko išorės laboratorija su gripo (H1N1) virusu 30 m3 bandymo patalpoje naudojant „Turbo“ režimą 1 val.
(9) Patikrinta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kameroje, 1 val., „Turbo“ režimu, 3-iosios šalies laboratorijoje
(10) Išorinės GMT laboratorijos bandymas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpoje, „Turbo“ režimu 1 val.