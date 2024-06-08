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  • Įkvėpkite kitokio oro

3000 serijaOro valytuvas ir drėkintuvas „du viename“

AC3737/10

4.8
| (42) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Įkvėpkite kitokio oro
„Philips“ valytuvas-drėkintuvas: galingas, lengva naudoti. Galima naudoti kaip drėkintuvą ir valytuvą arba tik kaip valytuvą su nuimama vandens talpykla. Kruopščiai išvalo didelius kambarius ir pašalina 99,97 % teršalų ir 99 % formaldehido.
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Švarus oras ir tobula drėgmė

Įkvėpkite kitokio oro

  • Išvalo orą iki 131 m2 ploto patalpose

  • 505 m3/val. CADR ir 650 ml/val. greitis

  • Pašalina formaldehido dujas

  • Prijungta prie „WiFi“; programėlė „Air+“

Kruopščiai išvalo orą iki 131 m2 ploto patalpose (2)

Kruopščiai išvalo orą iki 131 m2 ploto patalpose (2)

Jis tiekia galingą švaraus oro srautą į kiekvieną patalpos kampą 505 m3/val. CADR (švaraus oro tiekimo greičiu) (1), kruopščiai išvalo net dideles patalpas iki 131 m2 (2) ir apsaugo žmones nuo bakterijų, virusų, žiedadulkių, dulkių, naminių gyvūnėlių pleiskanų, dulkių erkučių ir kenksmingų dujų, tokių kaip formaldehidas, nemalonių kvapų ir kitokių teršalų.

Pašalina 99,97 % visų nematomų dalelių iš oro

Pašalina 99,97 % visų nematomų dalelių iš oro

Tik „Philips“ oro valytuvai turi „NanoProtect HEPA“ filtravimą su aktyvintųjų anglių filtru ir priešfiltriu, padedantį pašalinti 99,97 % iki 0,003 mikrono dydžio dalelių (3). „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet naudodama elektrostatinį krūvį juos pritraukia. Taip išvaloma iki 2 kartų daugiau oro, nei naudojant tradicinį „HEPA H13“ filtravimą, sunaudojant mažiau energijos (4).

Automatinis drėkinimas iki 650 ml/val. su 4 nustatymais

Automatinis drėkinimas iki 650 ml/val. su 4 nustatymais

Greitas drėkinimas iki 650 ml/val. greičiu (5). Įvertina ir automatiškai reguliuoja drėgmės lygį pagal norimą nustatymą. Drėkintuvo funkcija įsijungia arba išsijungia pagal poreikį, kad būtų pasiektas norimas drėgmės lygis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

42

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

08/06/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Очищувач має дуже класні функції

Очищувач і зволожувач повітря ми придбали тому що у сина зранку зажди була сухість в носі. Результат отримали вже на наступний ранок, скарг на сухість у носі не було, дуже ефективно очищає та зволожує повітря в квартирі. Рекомендую даний прилад усім людям, які проживають у приміщеннях з сухим повітрям.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

20/12/2023

Україна

Україна

Якість сну значно покращилася

Взимку повітря в квартирі значно сухіше і зʼявляється закладеність носу, погіршується сон, а в дитинки особливо. Зі зволожувачем дихати стало куди легше, а от функція очищення гарантує хорошу якість повітря і безпечне дихання. Дякую, задоволена вся родина

Argumentai už

Всим задоволенні

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

20/12/2023

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Швидка та якісна робота

[Employee of philipsglobal] Працюю швидко та якісно, очищає і зволожує одночасно. Керування максимально зручне через додаток. Має датчики якості, вологості та температури повітря. Рекомендую до покупки незамінний девайс у наш час!

Argumentai už

Ефективність роботи

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3000 AC3737/10 Очищувач і зволожувач повітря «2-в-1»

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Atsakomybės apribojimai

  1. 1) Išbandė trečiosios šalies laboratorija pagal GB/T 18801-2022.

  2. 2) Apskaičiuota pagal GB/T18801-2022 standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2022 standartą.

  3. 3) Išbandė trečioji šalis bandymų laboratorijoje naudojant filtravimo terpę su NaCl aerozoliu, priskirtą 3 nm dydžiui pagal DIN71460-1.

  4. 4) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB/T 18801).

  5. 5) Išbandė trečiosios šalies laboratorija pagal GB/T 23332-2018.

  6. 6) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  7. 7) Palyginta su ultragarsine drėkinimo technologija. Mineralų nusėdimas ant baldų buvo išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  8. 8) Vidutinis garso lygis pagal GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1- 2020, MOD). Garso lygis gali pasikeisti priklausomai nuo patalpos sąlygų ir įrenginio vietos.