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Originalus pakaitinis filtras„NanoCloud“ drėkinimo filtras

FY3455/00

Visada sveikas oras
Drėkintuvo šerdis puikiai tinka jūsų įrangai, užtikrindama nuoseklų didelį našumą. „NanoCloud“ technologija generuoja nano- dydžio grynų vandens garų molekules ir drėkina orą pašalindama iki 99 proc. bakterijų.
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Visada sveikas oras

  • Suderinama su „2in1 3000“ serija

  • Ilgai (iki 6 mėnesių) veikiantis filtras

  • Originalūs „Philips“ filtrai

Itin efektyviai mikrobus naikinantis, ūkanos nesukeliantis drėkinimas

Itin efektyviai mikrobus naikinantis, ūkanos nesukeliantis drėkinimas

„NanoCloud“ drėkinimo technologija. Sumažina bakterijų plitimą iki 99 %*, todėl visi namiškiai gali mėgautis nanovandeniu. Nepalieka baltų dėmių ar vandens lašelių*, švaru ir higieniška.

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras

Pakeitus priedą originaliu „Philips“ drėkinimo filtru užtikrinamas nuolatinis kokybiškas ir efektyvus oro drėkintuvo veikimas. Specialiai sukurta nurodytam įrenginiui, siekiant užtikrinti, kad puikiai tiktų, o įrenginys sklandžiai veiktų

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

Prieš išgabenant iš gamyklos, mūsų filtrams atliekami privalomi ir griežti tikrinimo bandymai. Griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai atliekami siekiant užtikrinti nuolatinį veikimą visą parą ir didžiausią „Philips“ drėkintuvo našumą iki paskutinės filtrų eksploatavimo dienos.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis eksperimentiniu metodu ZD/17-2017, trečiosios šalies laboratorijoje išbandytas drėkintuvo bakterijų (baltojo stafilokoko 8032) išsiskyrimo slopinimo rodiklis