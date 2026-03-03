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FY3455/00
Suderinama su „2in1 3000“ serija
Ilgai (iki 6 mėnesių) veikiantis filtras
Originalūs „Philips“ filtrai
„NanoCloud“ drėkinimo technologija. Sumažina bakterijų plitimą iki 99 %*, todėl visi namiškiai gali mėgautis nanovandeniu. Nepalieka baltų dėmių ar vandens lašelių*, švaru ir higieniška.
Pakeitus priedą originaliu „Philips“ drėkinimo filtru užtikrinamas nuolatinis kokybiškas ir efektyvus oro drėkintuvo veikimas. Specialiai sukurta nurodytam įrenginiui, siekiant užtikrinti, kad puikiai tiktų, o įrenginys sklandžiai veiktų
Prieš išgabenant iš gamyklos, mūsų filtrams atliekami privalomi ir griežti tikrinimo bandymai. Griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai atliekami siekiant užtikrinti nuolatinį veikimą visą parą ir didžiausią „Philips“ drėkintuvo našumą iki paskutinės filtrų eksploatavimo dienos.
Atsiliepimai
Remiantis eksperimentiniu metodu ZD/17-2017, trečiosios šalies laboratorijoje išbandytas drėkintuvo bakterijų (baltojo stafilokoko 8032) išsiskyrimo slopinimo rodiklis