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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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Originalus pakaitinis filtras „NanoCloud“ drėkinimo filtras
Palaikymas
FY3455/00
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Drėkintuvo šerdis puikiai tinka jūsų įrangai, užtikrindama nuoseklų didelį našumą. „NanoCloud“ technologija generuoja nano- dydžio grynų vandens garų molekules ir drėkina orą pašalindama iki 99 proc. bakterijų.
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