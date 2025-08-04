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Originalus pakaitinis filtras „NanoCloud“ drėkinimo filtras

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Originalus pakaitinis filtras„NanoCloud“ drėkinimo filtras

FY3455/00

Originalus pakaitinis filtras „NanoCloud“ drėkinimo filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Drėkintuvo šerdis puikiai tinka jūsų įrangai, užtikrindama nuoseklų didelį našumą. „NanoCloud“ technologija generuoja nano- dydžio grynų vandens garų molekules ir drėkina orą pašalindama iki 99 proc. bakterijų.

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  • 4 August 2025

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