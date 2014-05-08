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Nutraukta gamyba

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

AJ3123/12

4.2
| (10) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Pradėkite dieną savaip!
Šis stilingas laikrodis-radijas AJ3123/12 patraukliai atrodo ir pažadina jus laiku. Jame yra įmontuotas FM radijas, todėl galite pasirinkti, ar norite, kad jus pažadintų mėgstama radijo stotis, ar žadintuvo signalas.
Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su radiju arba signalu

Pradėkite dieną savaip!

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Švelnus žadinimas maloniam pabudimui

Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

10

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Argumentai už

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Argumentai prieš

Яскравість екрана на сонці

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

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