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Nutraukta gamyba
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.
Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.
4.2
iš 5
10
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Argumentai už
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Argumentai prieš
Яскравість екрана на сонці
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням