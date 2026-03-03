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  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
  • Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika

Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

AJ7030D/12

Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika
Pabuskite šypsodamiesi pažadinti mėgstamo muzikinio kūrinio, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“ ar FM radijo, veikiančio „Philips“ laikrodyje-radijuje, kuris pagyvins kambarį ir praskaidrins jūsų rytmečius! Jo išmanioji stotelė gali būti naudojama įrenginiams įkrauti net nenuėmus jų apsauginio dėklo.
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Tegul jus pažadina iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ skambanti muzika

  • MP3 sąsaja

Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle

Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle

Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.

Atsibuskite pažadinti savo „iPod“ / „iPhone“ muzikos arba radijo melodijų

Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

Techninės savybės

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