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Nutraukta gamyba
AJ7030D/12
MP3 sąsaja
Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.
Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.
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