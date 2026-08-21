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  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
  • Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.

„Air Performer” 9000 serijos4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

AMF970/10

5

| (64) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.

Mūsų pirmasis „keturi viename” įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus pagal poreikį. Įrenginys automatiškai pritaiko savo galingą veikimą, kad jūsų oras būtų švarus ir komfortiškas ištisus metus.

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Valo, drėkina, šildo ir vėsina jus

Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.

  • Valo galingai filtruodamas 185 m3/val.

  • Atvėsina jus maloniu oro srautu

  • Greitas įšilimas per 3 sekundes

  • Higieniškas drėkinimas su „NanoCloud“

Komfortas bet kuriuo metų laiku. Viskas viename įrenginyje.

Komfortas bet kuriuo metų laiku. Viskas viename įrenginyje.

Mūsų pirmasis 4 viename įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus. Pasirinkite geriausią režimą pagal savo poreikius ir leiskite įrenginiui atlikti visa kita. Klimato kontrolė – paprastai.

Kruopštus oro valymas patalpose iki 48 m²

Kruopštus oro valymas patalpose iki 48 m²

Galingas filtravimas 185 m³/h (CADR) (1) leidžia įrenginiui lengvai valyti orą iki 48 m² patalpose ir išvalyti 20 m² kambarį greičiau nei per 16 minučių (2). Įrenginys valo orą visais režimais, o valymo režimu automatiškai aptinka oro kokybę ir atitinkamai reguliuoja oro srautą.

Ventiliatoriaus režimu mėgaukitės galingu oro srautu, kuris jus atvėsina

Ventiliatoriaus režimu mėgaukitės galingu oro srautu, kuris jus atvėsina

Įrenginys užtikrina galingą oro srautą iki 1470 m³/h, o konstrukcija be menčių sukuria tolygų ir pastovų srautą. Asmeniniam komfortui galite rinktis iš 10 ventiliatoriaus greičių pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

64

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/08/2026

Lietuva

Lietuva

Idealiai švarus oras be jokių kompromisų

Jei reikėtų išskirti vieną daiktą, kuris iš esmės pagerino gyvenimo kokybę namuose – tai neabejotinai būtų „Air Performer 9000“. Pabodo kampuose laikyti atskirus prietaisus: vieną – vasaros karščiams, kitą – žiemos šildymui, o trečią – sausam orui rytais. Šis įrenginys tiesiog perėmė visą mikroklimato kontrolę.

Argumentai už

Oro valymo sistema veikia nepriekaištingai. Maisto gamybos kvapai, dulkės ar žiedadulkės pavasarį išnyksta akimirksniu, o programėlėje iškart matyti realus oro švarumo rodiklis.

Argumentai prieš

Kadangi viduje telpa net keturios skirtingos sistemos ir vandens talpa, prietaisas yra aukštas ir sveria apie 8,5 kg. Jei planuojate jį kasdien nešioti iš pirmo aukšto į antrą, tai nebus labai patogu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-07-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-07-09

20/08/2026

Lietuva

Lietuva

Nepakeičiamas namuose!

Puikus daugiafunkcis aparatas, labai dziaugiames isigyje, visos funkcijos atlieka savo darba puikiai! Didziausios rekomendacijos!

Argumentai už

Tylus, funkcionalus

Argumentai prieš

Nera

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-04-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-04-20

20/08/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus gaminys

Verta pirkti, jei ieškote vieno patikimo, išmanaus prietaiso visiems metų laikams ir norite išvengti kelių skirtingų buitinių prietaisų laikymo namuose.

Argumentai už

Labai patogi „Air+“ programėlė, leidžianti valdyti prietaisą nuotoliniu būdu ir stebėti oro kokybę. Naktiniu režimu veikia itin tyliai ir netrukdo miegoti.

Argumentai prieš

Įrenginys yra gana didelis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-07-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

Date of Use 2026-07-26

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) CADR išbandė sertifikuota trečiosios šalies laboratorija pagal GB/T18801-2022 standartą.

  2. (2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą.

  3. (3) Rodoma temperatūra gali skirtis nuo patalpos temperatūros; ji atspindi temperatūrą aplink įrenginį.

  4. (4) Išbandyta CVC pagal GB/T 23332-2018. Pradinė temperatūra 23±2 °C ir santykinis drėgnumas 30±2 % RH.

  5. (5) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui mažinti, kaip išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  6. (6) Garso slėgis, IEC 60704.

  7. (7) Iš oro, praeinančio per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 μm ir 0,3 μm, iUTA institutas.

  8. (8) Iš oro, praeinančio per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003.

  9. (9) Mikrobų mažinimo greičio testas išorinėje laboratorijoje su gripu (H1N1) 30 m3 bandymų kameroje, naudojant „Turbo” režimą 1 val.

  10. (10) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kamera, 1 val., „Turbo” režimu, trečiosios šalies laboratorijoje.

  11. (11) Išorinis GMT laboratorijos testas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpa, „Turbo” režimas 1 val.

  12. (12) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.