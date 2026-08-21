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Vienas išmanus įrenginys. Keturi komforto sezonai.
Mūsų pirmasis „keturi viename” įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus pagal poreikį. Įrenginys automatiškai pritaiko savo galingą veikimą, kad jūsų oras būtų švarus ir komfortiškas ištisus metus.
Valo galingai filtruodamas 185 m3/val.
Atvėsina jus maloniu oro srautu
Greitas įšilimas per 3 sekundes
Higieniškas drėkinimas su „NanoCloud“
Mūsų pirmasis 4 viename įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus. Pasirinkite geriausią režimą pagal savo poreikius ir leiskite įrenginiui atlikti visa kita. Klimato kontrolė – paprastai.
Galingas filtravimas 185 m³/h (CADR) (1) leidžia įrenginiui lengvai valyti orą iki 48 m² patalpose ir išvalyti 20 m² kambarį greičiau nei per 16 minučių (2). Įrenginys valo orą visais režimais, o valymo režimu automatiškai aptinka oro kokybę ir atitinkamai reguliuoja oro srautą.
Įrenginys užtikrina galingą oro srautą iki 1470 m³/h, o konstrukcija be menčių sukuria tolygų ir pastovų srautą. Asmeniniam komfortui galite rinktis iš 10 ventiliatoriaus greičių pagal savo poreikius.
5.0
iš 5
64
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vėjas11
21/08/2026
Lietuva
Idealiai švarus oras be jokių kompromisų
Jei reikėtų išskirti vieną daiktą, kuris iš esmės pagerino gyvenimo kokybę namuose – tai neabejotinai būtų „Air Performer 9000“. Pabodo kampuose laikyti atskirus prietaisus: vieną – vasaros karščiams, kitą – žiemos šildymui, o trečią – sausam orui rytais. Šis įrenginys tiesiog perėmė visą mikroklimato kontrolę.
Argumentai už
Oro valymo sistema veikia nepriekaištingai. Maisto gamybos kvapai, dulkės ar žiedadulkės pavasarį išnyksta akimirksniu, o programėlėje iškart matyti realus oro švarumo rodiklis.
Argumentai prieš
Kadangi viduje telpa net keturios skirtingos sistemos ir vandens talpa, prietaisas yra aukštas ir sveria apie 8,5 kg. Jei planuojate jį kasdien nešioti iš pirmo aukšto į antrą, tai nebus labai patogu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-07-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-07-09
Ern123
20/08/2026
Lietuva
Nepakeičiamas namuose!
Puikus daugiafunkcis aparatas, labai dziaugiames isigyje, visos funkcijos atlieka savo darba puikiai! Didziausios rekomendacijos!
Argumentai už
Tylus, funkcionalus
Argumentai prieš
Nera
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-04-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-04-20
Liutauskas14
20/08/2026
Lietuva
Puikus gaminys
Verta pirkti, jei ieškote vieno patikimo, išmanaus prietaiso visiems metų laikams ir norite išvengti kelių skirtingų buitinių prietaisų laikymo namuose.
Argumentai už
Labai patogi „Air+“ programėlė, leidžianti valdyti prietaisą nuotoliniu būdu ir stebėti oro kokybę. Naktiniu režimu veikia itin tyliai ir netrukdo miegoti.
Argumentai prieš
Įrenginys yra gana didelis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-07-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” 9000 serijos AMF970/10 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Date of Use 2026-07-26
(1) CADR išbandė sertifikuota trečiosios šalies laboratorija pagal GB/T18801-2022 standartą.
(2) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 standartą.
(3) Rodoma temperatūra gali skirtis nuo patalpos temperatūros; ji atspindi temperatūrą aplink įrenginį.
(4) Išbandyta CVC pagal GB/T 23332-2018. Pradinė temperatūra 23±2 °C ir santykinis drėgnumas 30±2 % RH.
(5) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui mažinti, kaip išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(6) Garso slėgis, IEC 60704.
(7) Iš oro, praeinančio per filtrą, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 μm ir 0,3 μm, iUTA institutas.
(8) Iš oro, praeinančio per filtrą, išbandyta su namų dulkių erkutėmis, beržų žiedadulkėmis ir kačių alergenais pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003.
(9) Mikrobų mažinimo greičio testas išorinėje laboratorijoje su gripu (H1N1) 30 m3 bandymų kameroje, naudojant „Turbo” režimą 1 val.
(10) Išbandyta pagal GB21551.3-2010 su S. Albus, 30 m3 kamera, 1 val., „Turbo” režimu, trečiosios šalies laboratorijoje.
(11) Išorinis GMT laboratorijos testas pagal GB/T 18801-2022 su TVOC, toluenu ir NO2: 30 m3 patalpa, „Turbo” režimas 1 val.
(12) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro tarnavimo laikas priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.