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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
„Air Performer” 9000 serijos 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas
Palaikymas
AMF970/10
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Naudotojo vadovas
Mūsų pirmasis „keturi viename” įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus pagal poreikį. Įrenginys automatiškai pritaiko savo galingą veikimą, kad jūsų oras būtų švarus ir komfortiškas ištisus metus.
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