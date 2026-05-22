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„Air Performer” 9000 serijos 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

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„Air Performer” 9000 serijos4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

AMF970/10

„Air Performer” 9000 serijos 4-1: valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas, drėkintuvas

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Vadovai ir dokumentacija

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 170.8 MB
  • 22 May 2026

Mūsų pirmasis „keturi viename” įrenginys, kuris valo ir drėkina orą bei šildo arba vėsina jus pagal poreikį. Įrenginys automatiškai pritaiko savo galingą veikimą, kad jūsų oras būtų švarus ir komfortiškas ištisus metus.

  • PDF fail.
  • 27 September 2026

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