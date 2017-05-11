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Nutraukta gamyba
„Super Lift&Cut“
Lanksčios galvutės
„Aquatec“ tarpinė maloniam sausos odos skutimui ir atgaivinančiam drėgnos odos skutimui. Optimizuota naudoti su skutimo geliu ar putomis, kad odai būtų maloniau net duše.
Apvalios apsaugos galvutės be trinties atkuria jūsų veido įlinkius ir nedirgina odos.
Kad skutimasis būtų švarus, „Philips“ elektrinėje barzdaskutėje yra dviejų peiliukų sistema, pakelianti plaukelius ir nuskutanti juos arčiau odos.
4.5
iš 5
278
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
kurmis
11/05/2017
Lietuva
puikus
ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Arthy
21/01/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Prosta bardzo dobra golarka!
Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!
Argumentai už
Lekka, tania, długo trzyma akumulator
Argumentai prieš
Trzeba ładować :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
jsos9
09/10/2020
Polska
ten produkt posiada doskonałe funkcje
Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"
Argumentai už
solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.