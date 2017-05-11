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  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
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  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
  • Puiki odos apsauga, tolygus skutimas

Nutraukta gamyba

AquaTouchDrėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

AT750/16

4.5
| (278) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Puiki odos apsauga, tolygus skutimas
Naudodami barzdaskutę „Philips“ su „Aquatec“ izoliacija galėsite mėgautis patogesniu sausuoju arba drėgnuoju gaivinančiu skutimusi. Naudokite ją su skutimosi geliu arba putomis, kad būtų patogiau skustis. Dabar galėsite mėgautis gaivinančiu skutimusi ir nesijaudinti, kad sudirginsite odą.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

drėgnas skutimas su skutimosi geliu arba putomis

Puiki odos apsauga, tolygus skutimas

  • „Super Lift&Cut“

  • Lanksčios galvutės

Optimizuota naudoti su skutimo geliu ar putomis, kad odai būtų maloniau

Optimizuota naudoti su skutimo geliu ar putomis, kad odai būtų maloniau

„Aquatec“ tarpinė maloniam sausos odos skutimui ir atgaivinančiam drėgnos odos skutimui. Optimizuota naudoti su skutimo geliu ar putomis, kad odai būtų maloniau net duše.

Tolygiai slysta jūsų veido linkiais

Tolygiai slysta jūsų veido linkiais

Apvalios apsaugos galvutės be trinties atkuria jūsų veido įlinkius ir nedirgina odos.

Maloniam ir švariam skutimui

Maloniam ir švariam skutimui

Kad skutimasis būtų švarus, „Philips“ elektrinėje barzdaskutėje yra dviejų peiliukų sistema, pakelianti plaukelius ir nuskutanti juos arčiau odos.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

278

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

11/05/2017

Lietuva

Lietuva

puikus

ilgai veikia, nedirgina odos, greitai pasikrauna, tyliai veikia :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT891/16 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

21/01/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Prosta bardzo dobra golarka!

Dobra cena za dobry produkt. Chciałem kupiś golarkę Philips do 200zł i bing!

Argumentai už

Lekka, tania, długo trzyma akumulator

Argumentai prieš

Trzeba ładować :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

09/10/2020

Polska

Polska

ten produkt posiada doskonałe funkcje

Jest w swojej dziedzinie prawie doskonała, zawsze mi sie sprawdzała, bateria długo "trzyma"

Argumentai už

solidne wykonanie, funkcjonalna w swojej dziedzinie, polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AquaTouch AT750/16 Wet and dry electric shaver

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 