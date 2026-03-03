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  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
  • Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ100R/12

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.
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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • Raudona

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis

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CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

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