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  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
  • Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ215B/12

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.
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Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

  • Juoda

  • 3 W

  • Skaitmeninis nustatymas

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD grotuvas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD grotuvas

07/07/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Argumentai už

Prostota

Argumentai prieš

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B Bumbox CD

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Patvirtintas pirkėjas

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Argumentai už

könnyen kezelhető

Argumentai prieš

A hangszóró lehetne jobb

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD Soundmachine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD Soundmachine

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