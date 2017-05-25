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Nutraukta gamyba
Juoda
3 W
Skaitmeninis nustatymas
„Philips“ gamina produktus, kuriuos galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.
„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD grotuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD grotuvas
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Argumentai už
Prostota
Argumentai prieš
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B Bumbox CD
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Argumentai už
könnyen kezelhető
Argumentai prieš
A hangszóró lehetne jobb
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD Soundmachine
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ215B CD Soundmachine