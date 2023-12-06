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AZ215B/12
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Skirta su „iOS“ ir „Android“ veikiantiems prietaisams
Palaiko pasirinktų „Philips Bluetooth“ garsiakalbių, garso juostų, vakarėlių garsiakalbių, mikrosistemų, CD garso sistemų ir nešiojamųjų radijo imtuvų valdymą.
Lokalizuotas komercinis informacinis lapelis
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