GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
  • Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?

Nauja

„Baristina"Espreso kavos aparatas

BAR300/00

4.8
| (121) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?
Įpilkite mėgstamų kavos pupelių, perbraukite rankeną ir mėgaukitės nuostabiu espreso. „Baristina“ automatiškai sumalą pupeles, kad aromatas būtų itin šviežias. Idealiai sutankina kavą į filtrą. Ir paruošia kavą profesionaliu slėgiu. Tai taip paprasta
Peržiūrėti visas naudas

Tuomet susipažinkite su „Baristina".

Mėgstate tikrą espresą. Nekenčiate vargo?

  • Šviežiai sumaltos pupelės suteikia puikiausią kavos aromatą ir skonį.

  • Tiesiog perbraukite rankeną. „Baristina" automatiškai sumala, sutankina ir paruošia jūsų kavą.

  • Nuimkite filtrą. Nuplaukite jį. Tai viskas – galite mėgautis kava!

  • Pakankamai kompaktiškas bet kuriai virtuvei, pakankamai galingas baristo stiliaus kavai

  • 16 barų slėgio siurblys išlaisvina visą pupelių skonį jūsų espresui.

Šviežios pupelės – geriausias pasirinkimas.

Šviežios pupelės – geriausias pasirinkimas.

Šviežiai sumaltos pupelės suteikia geriausią kavos aromatą ir skonį. Pupelių malimas prieš pat ruošiant jūsų kasdienę puodelį paverčia kažkuo ypatingu. Tai skirtumas tarp kavos ir tikrai geros kavos.

Perbraukite. Paruoškite. Mėgaukitės.

Perbraukite. Paruoškite. Mėgaukitės.

Tiesiog perbraukite rankeną. „Baristina“ automatiškai sumalą, sutankina ir paruošia jūsų kavą. Nereikia jokių baristų įgūdžių. Viskas pasirūpinta, todėl galite tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis espreso ar lungo.

Lengva valyti. Be rūpesčių.

Lengva valyti. Be rūpesčių.

Nuimkite filtrą. Nuplaukite jį. Tai viskas. „Baristina“ valymą padaro greitą ir paprastą. Jokių sudėtingų veiksmų – sukurta paprastumui ir patogumui.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

121

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

3

25/03/2026

Polska

Polska

Doskonałe podwójne espresso

Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/66 Espresso machine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/66 Espresso machine

09/01/2026

Polska

Polska

Super ekspresik!

To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/06 Espresso machine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/06 Espresso machine

05/01/2026

Polska

Polska

Baristina

Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/02 Espresso machine

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Baristina BAR301/02 Espresso machine

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. A+ energijos etiketė pagal Šveicarijos energijos vartojimo efektyvumo standartus.

  2. Išskyrus dalis, kurios liečiasi su vandeniu ir kava.