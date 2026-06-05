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„Baristina" Espreso kavos aparatas

Nauja

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„Baristina"Espreso kavos aparatas

BAR300/00

„Baristina" Espreso kavos aparatas

Nauja

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  • Preparing your Baristina espresso machine for the first time use
    Preparing your Baristina espresso machine for the first time use

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Vadovai ir dokumentacija

UK Declaration of Conformity

  • PDF fail., 496.5 kB
  • 13 March 2026

BAR300_BAR301_BAR302_BAR303_BAR305_BAR307_BAR308_Quick Start Guide

  • PDF fail.
  • 24 March 2026

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