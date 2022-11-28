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Visos serijos

  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
  • Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui

3000 Series„Air Styler“

BHA301/00

4.7
| (389) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui
Džiovinkite ir formuokite vienu metu. Su „Philips Air Styler Essential“ galėsite sukurti gražų, natūralų stilių ir tuo pat metu puoselėti plaukus. 3 priedai yra tinkami tiek ilgiems, tiek trumpiems plaukams, todėl jūs galite lengvai formuoti plaukų stilių.
Peržiūrėti visas naudas

Lengvai padaroma šukuosena bet kokiam plaukų ilgiui

  • 3 priedai

  • Keramika su argano aliejumi

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

800W stiliaus galia, skirta salono rezultatams

„Air Styler“ su 800 W oro srautu skirtas švelniai džiovinti ir formuoti. Pasiekite salono rezultatų kiekvieną dieną.

38 mm „ThermoBrush“ šepetys glotniam sušukavimui ir bangoms

38 mm „ThermoBrush“ šepetys glotniam sušukavimui ir bangoms

„ThermoBrush“ šepetys yra ypač didelio 38 mm skersmens. Dėl vamzdelio pločio jis yra tobulas formavimo prietaisas, skirtas glotniam sušukavimui ir bangoms.

22 mm „ThermoBrush“ šepetys skirtas lengvai sugarbanoti

22 mm „ThermoBrush“ šepetys skirtas lengvai sugarbanoti

„ThermoBrush“ šepetys yra nedidelio 22 mm skersmens. Dėl vamzdelio pločio jis yra tobulas formavimo prietaisas, skirtas lengvai sugarbanoti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.7

iš 5

389

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Argumentai už

Puikiai purena, glotnina

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

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