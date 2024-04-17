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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
5 šukuosenos formavimo priedai
Tolygus karščio paskirstymas
4 kartus daugiau jonų*
Keramika su argano aliejumi
Tolygaus karščio paskirstymo technologija suteikia plaukams maksimalią apsaugą nuo perkaitimo ir taip padeda išlaikyti jų sveiką išvaizdą bei blizgesį.
Šis plaukų formavimo šukos akimirksniu rūpinasi jūsų plaukais su jonizuojančią priežiūra. Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus, išlygina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais
Mėgaukitės trimis kaitinimo ir dviem greičio nustatymais, kurie užtikrins puikų galutinį rezultatą. Galite rinktis mažo arba didelio greičio nustatymą su 3 atitinkamais kaitinimo nustatymais: „Cool“ (vėsus), „Care“ (tausojantis) ir „High“ (didelis). Lankstūs nustatymai leidžia pasirinkti galingą srautą su tausojančia temperatūra, kad galėtumėte formuoti plaukus tiksliai pagal savo poreikius.
4.6
iš 5
141
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Argumentai už
Geri priedai, patogus naudojimas
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Akcijos dalis
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
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