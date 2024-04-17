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  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
  • Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra

5000 Series„Air Styler“

BHA530/00

4.6
| (141) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra
„Philips Air Styler 5000“ palengvina kasdienį plaukų sušukavimą. Šiltas oras tolygiai pasiskirsto visame šepetyje, o dėl joninės technologijos plaukai labiau žvilga.
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Daug šukuosenų ir papildoma priežiūra

  • 5 šukuosenos formavimo priedai

  • Tolygus karščio paskirstymas

  • 4 kartus daugiau jonų*

  • Keramika su argano aliejumi

Plaukai neperkaista dėl tolygaus karščio paskirstymo technologijos

Tolygaus karščio paskirstymo technologija suteikia plaukams maksimalią apsaugą nuo perkaitimo ir taip padeda išlaikyti jų sveiką išvaizdą bei blizgesį.

4 k. labiau jonizuojanti priežiūra*

Šis plaukų formavimo šukos akimirksniu rūpinasi jūsų plaukais su jonizuojančią priežiūra. Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus, išlygina plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais

Trys patogūs karščio ir greičio nustatymai, kad būtų lengva valdyti

Mėgaukitės trimis kaitinimo ir dviem greičio nustatymais, kurie užtikrins puikų galutinį rezultatą. Galite rinktis mažo arba didelio greičio nustatymą su 3 atitinkamais kaitinimo nustatymais: „Cool“ (vėsus), „Care“ (tausojantis) ir „High“ (didelis). Lankstūs nustatymai leidžia pasirinkti galingą srautą su tausojančia temperatūra, kad galėtumėte formuoti plaukus tiksliai pagal savo poreikius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

141

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Argumentai už

Geri priedai, patogus naudojimas

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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