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„Rotating Volumebrush“
Šukuosenos formavimo prietaisas
2 priedai
Šis 1 000 W šukuosenos formavimo prietaisas sukuria optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Dėl joninio kondicionavimo džiovinant plaukus juose nesikaupia statinis elektros krūvis. Neigiamai įkrauti jonai išleidžiami, plaukai nesigarbanoja, o plaukų kutikulos yra ištiesinamos, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Rezultatas – žvilgantys, tiesūs ir puikiai atrodantys plaukai.
Šukuosenos formavimo prietaisas padengtas ypatinga turmalino keramika ir formuojant šukuoseną saugo plaukus nuo pažeidimo bei atgaivina. Ši speciali danga išsiskiria efektyviu šilumos laidumu be karštų vietų ir suteikia žvilgesio kiekvienu judesiu.
4.5
iš 5
497
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
sodai
14/06/2025
Lietuva
Patogus vienai pačiai tvarkyti plaukus
Patogus vienai pačiai susitvarkyti plaukus, nes antgaliai sukasi, gerai atkelia plaukus nuo šaknų. Plaukai lieka glotnūs, kaip iš salono.
Argumentai už
Patogus vienai pačiai tvarkyti plaukus, glotnūs plaukai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas
Queenie13
13/06/2025
Lietuva
Puikus plaukų formuotuvas
Labai patogus prietaisas - ypač kas turi kirpčiukus! Mane kirpėja mokė juos stilizuoti su fenu ir apvaliu plaukų šepečiu, bet kai abi rankos kairios, tai misija neįmanoma. O šis prietaisas puikiai atlieka tokią pat funkciją be jokio vargo. Sukimosi funkcija iš viso nereali, labai palengviną plaukų formavimą. Visos galvutės patogiai nusiima, užsideda. Naudojimas tikrai labai paprastas, tik reikia praktikos :) super.
Argumentai už
Sukimosi funkcija, kelios formavimo galvutės
Argumentai prieš
Kiek didokas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas
Liudvika
05/06/2025
Lietuva
Nuostabi plaukų priežiūros priemonė
Turi besisukančias galvutes, todėl naudojimasis nėra sudėtingas ir rezultatai lyg kirpyklos! Garbanos buvo neįtikėtinai minkštos ir švarios, o šiek tiek pasipraktikavus tai bus vienas lengviausių plaukų formavimo būdų. Plaukai, regis, labai neįkaito ir po to tapo ypač blizgūs. Garbanotus, banguotus plaukus bus lengva prižiūrėti kasdien, o plaukai po naudojimo atrodo gražiau.
Argumentai už
Lengvas, patogus, puikiai formuoja plaukus
Argumentai prieš
Nepastebėta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 Series BHA715/00 Karšto oro formuotuvas