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Nutraukta gamyba

StyleCare EssentialSuktukas

BHB862/00

5

| (46) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Viskas, ko reikia, standžioms garbanoms

Dar nebuvo lengviau susukti žavias garbanas. Tiesiog sukite ir formuokite, kad garbanos atrodytų taip, kaip visada norėjote. Dėl keraminės dangos plaukai labiau blizga ir žvilga, garbanos yra standžios, kerinčios ir elastingos.

Peržiūrėti visas naudas

Viskas, ko reikia, standžioms garbanoms

  • 16 mm vamzdelis

  • 200 °C temperatūra

  • Keraminė danga

16 mm garbanojimo vamzdelis standžioms garbanoms ir garbanėlėms sukti

16 mm garbanojimo vamzdelis standžioms garbanoms ir garbanėlėms sukti

Naudodamiesi 16 mm skersmens vamzdeliu, galite formuoti standžias, gražias garbanas ir garbanėles, kad atrodytumėte žavingai ir jaunatviškai.

Apsauginė keraminė danga itin švelniam formavimui

Apsauginė keraminė danga itin švelniam formavimui

Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.

200 °C karščio temperatūra optimaliems rezultatams

200 °C karščio temperatūra optimaliems rezultatams

Naudojant 200 °C karščio temperatūra užtikrinami optimalūs rezultatai ir iki minimumo sumažinama plaukų pažaida.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

46

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2022-09-12

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2022-09-12

29/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2021-11-29

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2021-11-29

14/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra lokówka

Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2022-08-14

Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Naudojimo data 2022-08-14

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.