30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Prenumeruokite naujienlaiškį ir laimėkite!
Prenumeruokite naujienas ir dalyvaukite žaidime, kuriame galite laimėti naujos kartos Aqua Edition Airstyler 9000 su „Aqua SenseIQ.
21
d
Dienos
05
h
Valandos
29
m
Minutės
54
s
Sekundės
Nutraukta gamyba
Viskas, ko reikia, standžioms garbanoms
Dar nebuvo lengviau susukti žavias garbanas. Tiesiog sukite ir formuokite, kad garbanos atrodytų taip, kaip visada norėjote. Dėl keraminės dangos plaukai labiau blizga ir žvilga, garbanos yra standžios, kerinčios ir elastingos.
16 mm vamzdelis
200 °C temperatūra
Keraminė danga
Naudodamiesi 16 mm skersmens vamzdeliu, galite formuoti standžias, gražias garbanas ir garbanėles, kad atrodytumėte žavingai ir jaunatviškai.
Apsauginė keraminė danga užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir mažiau pažeidžia plaukus, todėl jie išlieka blizgantys ir švelnūs.
Naudojant 200 °C karščio temperatūra užtikrinami optimalūs rezultatai ir iki minimumo sumažinama plaukų pažaida.
5.0
iš 5
46
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2022-09-12
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2022-09-12
Zeberkka
29/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2021-11-29
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2021-11-29
Marcelina217
14/12/2022
Polska
Bardzo dobra lokówka
Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2022-08-14
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Naudojimo data 2022-08-14