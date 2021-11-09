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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
25 mm vidutinio dydžio vamzdelis
Turmalino keramika
Skaitmeniniai temperatūros nustatymai
Lygi keramika modeliuojant saugo plaukus nuo pažeidimo. Ji užpildyta turmalinu, kad garbanos būtų nepriekaištingai glotnios ir žvilgėtų.
Skaitmeninis ekranas su 8 temperatūros nustatymais suteikia visišką kontrolę, todėl temperatūrą galite reguliuoti pagal plaukų tipą ir taip juos apsaugoti nuo pažeidimų.
Įkaitinę iki aukštos temperatūros galite pakeisti savo plaukų formą ir mėgautis norimomis garbanomis.
4.9
iš 5
28
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Argumentai už
Цена, качество и крутой результат
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Argumentai už
качество
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка
01/11/2021
Україна
за свою стоимость лучше ненайти
Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .
Argumentai už
Только плюсы
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StyleCare BHB864/00 Плойка